El Nàstic vol reforçar totes les posicions per a la pròxima temporada

Els grana mouen fitxa i, després d'Alberto Varo, oficialitzen l'arribada del central Unai Dufur

Actualitzada 14/06/2023 a les 22:16

El Nàstic de Tarragona s'ha començat a moure per tancar el projecte de la temporada 2023-2024. La setmana passada es va fer oficial que Dani Vidal liderarà el projecte a la banqueta i aquesta ja ha anunciat els dos primers fitxatges. Els grana preveuen un mercat d'estiu mogut en el qual hauran de reforçar cadascuna de les demarcacions per tornar a formar un equip de garanties.



Encara queden dues setmanes perquè el mercat doni el tret de sortida de forma oficial, però el Nàstic ja ha treballat per tancar una de les posicions. Manu García va ser el primer en acomiadar-se i l'entitat va actuar ràpidament per incorporar Alberto Varo. Amb el canongí i Dani Parra, Vidal ja pot dormir tranquil sabent qui defensarà els tres pals. Ara, només faltarà veure el destí de Cheikh Kane Sarr, que des que va arribar al Nàstic acumula cessió rere cessió, aquesta última al Castellón, en el qual no va gaudir de protagonisme.Ahir, el Nàstic va anunciar el segon fitxatge. Unai Dufur, de 24 anys, reforçarà un eix defensiu que caldrà refer per complet. El club no té previst continuar amb Trilles, ni Quintanilla ni Josema, així que Dufur seria la primera pedra del renovat mur grana. El defensa s'uneix a la disciplina grana després de finalitzar la seva vinculació amb el CA Osasuna, on ha vestit la samarreta del Promesas a 2a i 1a Federació els últims dos cursos. A més, també va debutar amb el primer equip la campanya passada. Anteriorment, a les files de la SD Eibar, va debutar a LaLiga Santander la 2020-2021. Dufur aportarà contundència i solidesa tàctica a l'esquema de Dani Vidal. Entre les seves qualitats, hi destaca la seva velocitat i fortalesa a la rereguarda. També ofereix seguretat aèria amb els seus 1,87 m d'alçada. El navarrès té experiència a l'hora de defensar amb contacte constant amb els davanters i és una bona aposta després de completar una bona temporada en la qual ha disputat 30 partits i ha marcat un gol.Després d'aquestes dues incorporacions, el Nàstic torna a posar-se a la feina per continuar reforçant tot l'equip. Tenint en compte que les baixes alteraran tot l'esquema de Vidal, la directiva grana haurà de buscar noves peces. No tots els reforços arribaran amb el mercat d'estiu, la reducció prevista del pressupost obliga a l'entitat a ser més precisa amb els jugadors que vol incorporar i es vol donar confiança als jugadors del planter.Queda menys d'un mes per a l'inici de la pretemporada i el Nàstic es prepara per tancar l'equip com més aviat millor.