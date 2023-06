Va fitxar l'any passat i va estar castigat per les lesions

Actualitzada 14/06/2023 a les 18:41

Oriol Mateu va arribar la temporada passada al CB Valls Òptiques Teixidó des d'Igualada per convertir-se en una peça important per l'equip de la capital de l'Alt Camp, però les lesions no li van permetre de poder treballar de manera regular i continuada. No obstant això, Mateu va tenir un paper destacat en tots els partits en els quals va participar, amb una mitjana de 24 minuts, aportant entrega i talent.És per això que l'entrenador del primer equip, Víctor Neila, confia plenament en ell i, per tant, vol comptar amb aquest escorta de 24 anys i 1,90 m d'alçada en el nou projecte de la temporada 2023-2024.