El Nàstic no preveu renovar cap dels onze jugadors que acaben contracte

Si no canvia res en aquestes dues setmanes, el club haurà de fer incorporacions en totes les demarcacions

Actualitzada 13/06/2023 a les 21:25

En dues setmanes, onze jugadors de la primera plantilla s'acomiadaran del Nàstic amb la finalització dels seus contractes. L'entitat grana no preveu més renovacions de cara a la pròxima temporada així que tot apunta que es farà una bona sacsejada a la plantilla de cara a la pròxima temporada. Joan Oriol serà l'únic que continuarà si no canvia res en aquestes dues setmanes. El capità va renovar automàticament perquè va complir els partits jugats de la clàusula del seu contracte.Després d'una temporada amarga, el club haurà de reforçar cadascuna de les demarcacions per formar el nou projecte. En el cas de la defensa, els jugadors que finalitzen contracte i, de moment, no es buscarà la renovació són Marc Trilles, Alex Quintanilla, Josema, Tirlea i Nil Jiménez. En el cas dels dos primers, aquest seria un canvi important per a l'equip, tenint en compte que han sigut part clau de la columna vertebral del Nàstic durant les últimes dues temporades i també uns líders importants en el vestidor.Tirlea va guanyar presència a la part final del campionat sota les ordres de Dani Vidal i, fins i tot, li va prendre la posició a Pol Domingo. En el cas de Josema i Nil Jiménez, els dos jugadors han tingut una temporada discreta a nivell de presència. El primer va ser el primer fitxatge de l'any passat i arribava per disputar la titularitat a Trilles i Quintanilla. Finalment, no va complir les expectatives i, fins i tot, Èric Montes Arce va passar per davant seu com a tercer central, tot i ser migcampista.El cas de Montes Arce és diferent de la resta perquè, en finalitzar la seva cessió, torna a l'Albacete on té contracte fins al juny de 2024, així que el seu retorn seria una decisió a banda. El mig del camp i els extrems també patiran una revolució sense Javi Bonilla, Pedro del Campo, Maurizio Pochettino i Robert Simón. La baixa de Bonilla és de les més sonades perquè, tot i que aquesta temporada ha sigut dels jugadors menys utilitzats, és el que més partits ha vestit la samarreta grana de la plantilla actual, tancant la seva etapa al club amb 123 duels disputats.La davantera es quedaria sense Guillermo Fernández, el pitxitxi grana, obligant a buscar un nou punta de referència de cara a la pròxima temporada. De moment, l'única baixa confirmada de tots els que acaben contracte és la de Manu García, el porter grana es va acomiadar de l'equip mitjançant un comunicat fa unes setmanes. L'entitat grana es va moure ràpidament per firmar el retorn d'Alberto Varo per fer la competència a Dani Parra la pròxima temporada i tancar aquesta demarcació.D'altra banda, mantenir contracte més enllà del 30 de juny tampoc és una garantia per no situar-se a la rampa de sortida. Amb tot, si no canvia res, l'entitat grana apunta a reconstruir de nou la plantilla buscant alternatives en el mercat i també amb el suport dels jugadors del planter grana, que aquesta temporada han mostrat talent i nivell suficient per ocupar una posició en el primer equip.