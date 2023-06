«El pressupost es projecta un 30% inferior respecte a la darrera campanya»

El director general del Nàstic destaca que aproximadament serà d'uns 3,5 milions d'euros

Actualitzada 12/06/2023 a les 21:58

— El Nàstic va en la línia del previst respecte a la darrera junta d'accionistes?



— El pressupost de despeses de la darrera temporada, que es tancarà a finals de juny, és de 4,8 milions d'euros amb una desviació prevista d'1,87 milions, números aprovats per la Junta General d'Accionistes del desembre del 2022. Cada mes l'anem ajustant i es fa un control rigorós. Anem sobre el previst, tot i no poder jugar und'ascens i sumar els ingressos que podria haver comportat el taquillatge.— La que ara acabem ens afecta amb un resultat d'explotació negatiu. Per no endeutar el club, diferents membres del Consell d'Administració aporten capital per fer sostenible el pressupost. En cas que els diners no es puguin tornar en un termini de dos anys, aquests passarien a ser capital social i, per tant, no es convertirien en deute.— El nou pressupost, que està pendent de validar pel Consell, serà al voltant d'un 30% inferior al de la temporada que hem acabat. En termes generals, hi haurà 1 milió o 1,3 milions menys, així que estaríem parlant d'un pressupost aproximat de 3,5 milions d'euros. Si seguim constants en els ingressos, la desviació negativa es reduiria a uns 500 mil euros, sense tenir en compte ingressos extraordinaris no contemplats en el pressupost.— Hi ha ingressos com els patrocinadors i la massa social i després els extraordinaris no contemplats en el pressupost. Per exemple, la venda de futbolistes ajuda a sumar ingressos i rebaixar la desviació pressupostària. Malauradament, els últims dos anys no hem tingut aquests ingressos, que sí que eren una constant en el passat. Esperem tornar a tenir-ne aquesta temporada.— Totes les àrees tindran una reducció. Estem parlant en termes de la despesa del primer equip, que suposa un 75% del pressupost. El 25% restant es reparteix entre manteniment i instal·lacions, futbol base, àrea financera i àrea de negoci. Aproximadament uns 2 milions d'euros es destinaran al primer equip i a totes les despeses que s'acumulen amb els desplaçaments, llicències, salaris, etc.— Ens ha costat molt sanejar l'entitat des del 2012. Llavors hi havia 8 milions d'euros de deute que vam haver d'assumir i tenim clar que no volem tornar a endeutar el club. En aquesta categoria el principal és que els clubs puguin gastar segons el que generin i aportin i no fer pressupostos a unes pèrdues que no poden assumir. Per això sempre hem reclamat un control econòmic per part de la federació. De la mateixa manera, també reclamem que els filials no puguin pujar. Aquests depenen d'equips professionals i tenen al seu abast uns recursos amb els quals la resta d'equips no podem competir. Ald'ascens, 4 dels 8 equips han sigut filials, això diu molt. El Nàstic va acabar la lliga amb tres filials per sobre, si aquests no poguessin pujar, hauríem entrat al— Com ha demostrat aquesta categoria, un pressupost alt no garanteix res, com ha sigut el cas del Deportivo i el Córdoba. Està clar que el Nàstic, per la seva història recent, ha d'estar a la lliga professional. Si podem arribar-hi en un any millor i si és en dos millor que en tres. Enguany, hem tingut una mala experiència posant-nos una pressió extra en el sentit d'haver de quedar primers i això ens ha passat factura. Amb tot, la lliga professional creiem que és el nostre entorn natural.— No, la Ciutat Esportiva té un pressupost diferent. Va lligada a la comercialització del PMU-34 i estem pendents de desencallar-lo. Ho tenim tot a punt per començar l'obra. El pla d'execució és de dos mesos i esperem podem acabar-la de cara al setembre. Amb tot, estem pendents de l'aprovació provisional del PMU-34, tràmit pendent per l'administració. Primer hem de fer aquest primer pas de venda de terrenys i després podrem començar l'obra.