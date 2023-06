Oficial: Alberto Varo, primer fitxatge del Nàstic 23/24

El porter de la Canonja signa fins al juny de 2025

Actualitzada 13/06/2023 a les 19:23

El Nàstic de Tarragona ha fet oficial el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. El porter Alberto Varo torna a l'entitat que el va veure créixer i signa fins al juny de 2025.'L'àguila de La Canonja' es va incorporar a la disciplina en el segon any d'aleví i durant 8 temporades va defensar l'escut als equips del futbol formatiu.Des del 2012 al 2016 va compaginar el filial amb el primer equip, destacant el doble ascens aconseguit la temporada 2014-2015; a Segona Divisió B amb La Pobla i a LaLiga SmartBank amb el primer equip del Nàstic. A més, el curs 2015-2016 va complir el somni de jugar a la lliga professional com a meta del primer equip.Posteriorment, va sumar un nou ascens a Segona A amb el Barça Atlètic (16-17) i, amb el conjunt blaugrana i el CD Lugo, va estar quatre campanyes més a la categoria de plata del futbol nacional. Aquests dos últims anys ha defensat la porteria de la RB Linense a la Primera Federación.El meta de 30 anys destaca per la seva envergadura, gràcies als 1,91 m d'alçada, i aportarà seguretat aèria i bons reflexos sota pals.