Roger Pérez, primer reforç del CB Valls

El pivot de 2,03 metres d'alçada va jugar la darrera temporada a l'Esparreguera

Actualitzada 12/06/2023 a les 17:02

El CB Valls Òptiques Teixidó incorpora el Roger Pérez per reforçar el seu joc interior. El jugador de 26 anys fa 2,03 m d'alçada i que juga habitualment de pivot, podent ocupar tant la posició de 4 com de 5. El jugador prové del CB Esparreguera, equip en el qual ha jugat l'última temporada.El primer fitxatge de l'equip de la capital de l'Alt Camp va començar a jugar a bàsquet a les categories inferiors del Casal Vilafranca i del CB Manresa, arribant el 2014 al CB Sitges, equip on va jugar quatre temporades fins a fitxar, el 2018, pel CB Igualada fins a la temporada 2021/2022.Va ser en la seva etapa amb el CB Igualada que el Roger Pérez va signar els seus millors registres, situant els seus números per damunt de la mitja de la lliga EBA, arribant als 11 punts per partit, superant el 63% d'encert en tirs de dos i signant en la seva primera temporada a Igualada un 85% d'anotació des de la línia de tir lliure. Ara, el Roger Pérez, arriba al CB Valls per intentar sumar el seu talent i la seva fortalesa física al treball de l'equip blanc-i-vermell entrenat per Víctor Neila.