Muniente-Salgueiro (BMW) guanyen el Rally Costa Daurada Legend Reus 2023

11/06/2023 a les 11:02

La categoria de la regularitat

L'equip format per Manuel Muniente y Ezequiel Salgueiro (BMW M3) van guanyar el, prova puntuable per als campionats d'Espanya i de Catalunya de Ral·lis Històrics organitzada per Escuderia Baix Camp. La resta del podi en la modalitat de Velocitat va estar ocupada per Joan Riberas-Álvaro Menéndez (Porsche 911 SC), primers en Pre81 i en el Campionat de Catalunya, i per Miguel Otegui-Giovanni Breda (Ford Sierra Cosworth 4x4), guanyadors en la categoria de Classics.El lloc de sortida i arribada del ral·li va ser la Plaça Llibertat de Reus i el parc d'assistència estava ubicat a Fira Reus. La cursa va viure un temps primaveral i va ser seguida per un públic que esperava veure les unitats i equips tan especials vinguts de totes les parts del territori nacional Després de la primera volta, la classificació en Pre81 del Campionat d'Espanya estava liderada per Joan Riberas i Álvaro Menéndez (Porsche 911 SC), en una prova en la que no van tenir contrincants a la seva categoria. En Pre90, els primers van ser Juan Orlando Méndez i Valeria Méndez (Ford Sierra Cosworth 4x4). En Pre2000 els futurs guanyadors absoluts, Muniente-Salgueiro, atacaven a un ritme molt alt, mentre que en Clàssics, Miguel Otegui i Giovanni Breda (Ford Sierra Cosworth 4dx4), tot i ser els únics participants en aquesta categoria, no van deixar d'atacar a un gran ritme.Les categories de Regularitat i Regularitat Sport van aportar una gran part de l'interès esportiu de la cursa. En el primer d'aquests apartats i pel que fa al Campionat d'Espanya van guanyar Antonio Verdaguer-María Jesús Mora (Porsche 944 Turbo), mentre que en la modalitat de Regularitat Sport, els millors van ser Jaime Carbonell-Enrique Carbonell (Ford Sierra RS Cosworth).En Regularitat Sport del Campionat de Catalunya van vèncer Jordi Fanlo-Daniel Robledillo (Porsche 911 SC), mentre que en Regularitat els primers van ser Juan Pedro García-Sergi Giralt (Autobianchi A-112 Abarth). Es digne de destacar les minses diferències que hi va haver entre els millors equips de Regularitat, veritables referents d'aquesta modalitat.Després de la prova reusenca, el Campionat d'Espanya de Ral·lis Històrics celebrarà la seva propera cita els dies 7 i 8 de juliol a Avilés, Astúries. El pròxim ral·li puntuable per al Campionat de Catalunya de Ral·lis Històrics tindrà lloc els dies 24 i 25 de novembre a Manresa.