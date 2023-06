El Nàstic comença el projecte 23-24 amb més importància tarragonina

Dani Vidal va prometre «un equip amb gent de la casa, en el qual tots ens sentirem identificats»

Actualitzada 11/06/2023 a les 22:56

El Nàstic de Tarragona va posar la primera pedra de la pròxima temporada amb la renovació de Dani Vidal. El tècnic tarragoní va renovar fins al juny de 2025 amb una temporada més opcional. De moment, els capitans del vaixell són Vidal i Sergi Parés, però encara cal veure si el club, després de certificar el nou entrenador, escollirà, com la temporada passada, un nou director esportiu. Amb tot, comença el projecte i ara el rumb promet ser més tarragoní.



Com gairebé cada temporada, els grana hauran de reconstruir un equip amb uns vuit fitxatges aproximadament. Dels dotze jugadors que acaben contracte, sembla que només Óscar Sanz podria tenir opció de renovar, tot i que encara queden setmanes fins al 30 de juny perquè Vidal esculli algun més. El mercat de Primera Federació està ple de taurons amb equips disposats a estirar més el braç que la màniga per emportar-se els grans jugadors a cop de talonari. D'aquesta manera, el Nàstic pot virar i agafar un camí formant una plantilla homes formats al planter.Amb el retorn, oficiós, d'Iván Moreno com a segon entrenador i de Jordi Abella com a preparador físic en la seva quarta etapa a Tarragona, el Nàstic ha fet un pas que apunta a una aposta més forta per la gent amb passat grana. Vidal, durant el breu vídeo on anunciava la seva renovació, destacava que «toca començar un projecte amb gent i jugadors de la casa. Un equip en el qual tots ens sentirem identificats i que serà competitiu, que es deixarà l'ànima i lluitarà fins al final». D'aquesta manera, l'aposta seria clara. En primera instància, s'ha de donar una oportunitat als joves jugadors del planter, com són Boaz Hallebeek i Albert Querol. Tenint en compte els precedents de Marc Álvarez, els grana segur que s'ho deixaran tot durant la pretemporada per guanyar-se un lloc en el primer equip.Per altra banda, perfils que ja van interessar l'any passat, com són el d'Aleix Coch i Guillem Molina, complirien amb els requisits d'aquest nou Nàstic. Tot i que, ara, cal veure quins segueixen a l'abast del pressupost grana. La cinquena temporada fora del futbol professional farà que el Nàstic s'allunyi de la lluita pels jugadors més desitjats del mercat, així que haurà de buscar la seva oportunitat apostant també per jugadors joves o destacats en equips de la part baixa de la passada campanya.

Cadet A, campió de Catalunya

El futur del planter grana també il·lusiona. El Cadet A, entrenat per Jordi Rojas, es va proclamar campió de Catalunya a la tanda de penals contra l'Espanyol. Els grana van vèncer al goliat del torneig en un partit que es va acabar decidint per l'encert a les penes màximes.