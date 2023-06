Calafell celebra aquest cap de setmana la segona edició del Triatló Jove 2023

La prova tindrà el seu punt neuràlgic a la Plaça dels Països Catalans, al costat del pont de fusta de l'estany del passeig Marítim

Actualitzada 12/06/2023 a les 16:33

Tot a punt per a la 2ª Edició del Triatló Jove Calafell 2023 que tindrà lloc el proper cap de setmana 17 i 18 de juny amb la novetat de dur-se a terme en dos dies, dissabte, els menuts fins a 10 anys i diumenge els joves d'entre 12 i 17 anys. Calafell es vestirà de triatló aquest proper cap de setmana amb la presència de clubs i joves triatletes de tot Catalunya. Després de l'èxit de la primera edició duta a terme al juny del passat 2022, enguany, la Federació Catalana i els clubs han apostat per Calafell com a prova puntuable del circuit jove triatleta i també perquè sigui la prova selectiva entre les i els guanyadors de la categoria cadet per formar part de la selecció catalana de triatló.Una altra diferència a destacar enguany amb la prova del 2022, és la de dur a terme el dissabte per la tarda la prova dels més menuts amb l'objectiu de donar-li molt més protagonisme en aquestes categories. Diumenge al matí, els protagonistes seran les categories infantil, cadet i juvenil amb la prova competitiva del circuit Triatleta Jove Complert, un circuit que té com a objectiu, el pas progressiu d'aquestes categories a la competició d'adultes, sent el nivell de totes i tots els participants altíssim. Sens dubte, l'espectacle esportiu estarà garantit.La prova tindrà el seu punt neuràlgic a la Plaça dels Països Catalans, al costat del pont de fusta de l'estany del passeig Marítim de Calafell. Per dissabte ja s'han esgotat les places amb més de 70 participants entre nens i nenes. Les inscripcions del diumenge van a molt bon ritme amb més de 120 participants ja inscrits i amb molta probabilitat s'arribaran els 150 triatletes. Per consultar horaris e informació de la prova es pot fer a la web www.tricalafell.com . Per inscriure's a la prova cal estar federat/ada o treure's en el procés d'inscripció la llicència de dia a la web: www.triatlo.org