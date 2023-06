Els grana s'imposen a la tanda de penals davant el RCD Espanyol, després d'acabar amb empat (1-1), i s'alcen amb el títol en la categoria Cadet masculí

Actualitzada 10/06/2023 a les 19:45

El Gimnàstic de Tarragona s'ha proclamat aquest dissabte per primer cop campió de Catalunya en categoria base, en guanyar a la tanda de penals la final Cadet masculí davant el RCD Espanyol (1-1, p. 4-5). En el marc de la Festa del Futbol Català, i en un CEM Torrent de Llops de Martorell ple de gom a gom i amb un gran color a la graderia, els grana han estrenat el seu palmarès gràcies a l'encert des dels onze metres, i gràcies a una pràctica actuació durant el temps reglamentari. Els tarragonins han sabut plantar cara de principi a fi, avançant-se al marcador i rebent l'empat a les acaballes, quan plantejaven una defensa numantina.

Els jugadors dirigits pel tècnic Jordi Rojas han mostrat solidesa defensiva, enfront un equip periquito que malgrat tenir major presència en camp contrari al primer temps, no ha materialitzat les seves arribades. Entre totes, Leo Salazar ha disposat de la més clara per als blanc-i-blaus, però la seva rematada amb l'interior de la bota en posició franca s'ha perdut per sobre la porteria.

En canvi, a l'altra banda, i just abans d'arribar al descans, una centrada a l'olla ha provocat un embolic al cor de l'àrea, on Kiles ha estat el més llest per caçar la pilota dividida, empènyer-la i situar els tarragonins per davant en l'electrònic.

Resposta de l'Espanyol

Els periquitos necessitaven marcar i han tornat de vestidors a per totes, recorrent a la possessió com a arma ofensiva. El peu d'un salvador Adri ha refusat al travesser un xut en el mà a mà davant Joel Escaler, quan els espanyolistes ja cantaven el gol. L'alta intensitat ha acabat passant factura i ha trencat el ritme de la represa, amb símptomes de desgast físic a les cames dels futbolistes, abans de l'ofensiva final blanc-i-blava per intentar igualar la balança.

Una doble intervenció d'Adri, amb una reacció espectacular a l'oportunitat de Kemo Badji, ha estat el preludi de la diana blanc-i-blava, en una acció d'estratègia on Kaua García s'ha anticipat per posar el cap i fer bona la prolongació d'un servei de córner.

Adri, l'heroi tarragoní

La tanda fatídica ha dictat sentència. El porter nastiker, Adri, s'ha erigit com l'heroi dels seus detenint el primer penal. Els grana acabarien convertint tots els seus tirs per alçar-se amb un títol que han celebrat amb moltíssima eufòria.

En l'entrega de medalles i trofeus als dos equips i el conjunt arbitral han participat el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, el vicepresident de l'FCF Josep Maria Espasa i el directiu Miquel Piñol. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha estat l'encarregat de lliurar la copa de campions al Gimnàstic de Tarragona, mentre que el president de l'FCF, Joan Soteras, ha entregat el plat de subcampions al RCD Espanyol.