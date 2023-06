La Cursa de les Dones arriba aquest diumenge a Cambrils amb més de 800 participants

Aquesta festa del running i la igualtat tindrà un component solidari a favor de l'associació #PelsValents

Actualitzada 09/06/2023 a les 21:03

La quarta Cursa de les Dones de Cambrils serà un èxit de participació amb 800 persones inscrites. El diumenge 11 de juny es convertirà en una festa del running feminista, reivindicativa i amb un component solidari a favor de l'associació #PelsValents, que destinarà les donacions recollides al Pediatric Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.L'activitat organitzada per Naturetime i el Departament d'Esports de l'Ajuntament de Cambrils, se celebra en el marc de les Jornades per la Salut de les Dones, impulsades per l'àrea d'Igualtat amb la col·laboració de diversos departaments municipals.L'organització ha programat diverses activitats, amb el patrocini principal d'ICC Telecom, en una jornada de diumenge que tindrà l'epicentre a passeig de les Palmeres. A partir de les 8:45 hores, els corredors i corredores que participin en la cursa ja poden apropar-se a retirar els seus dorsals al passeig, on també hi haurà una sessió de zumba per anar escalfat motors. A més, durant tot el matí també hi haurà música, speaker, animació i una batucada.Un dels plats forts de la jornada serà la cursa de 5 quilòmetres, que espera aplegar més de 600 participants i que donarà la sortida a les 10 del matí. La cursa està oberta a tothom i podrà realitzar-se caminant o corrent. «Busquem que tothom pugui participar d'aquesta festa», apunta el responsable de Naturetime Events, Joan Carbonell.El recorregut s'iniciarà al passeig de les Palmeres, en direcció a Horta Santa Maria, girarà a la rotonda amb l'avinguda de la Llosa i seguirà pel passeig marítim en direcció sud fins l'alçada del Dorado i tornar a les Palmeres. Les dones que formin part de la competició opten a premis segons la seva categoria.El torn de les més petites i els més petits arribarà a les 11:30 hores amb les curses infantils, amb sortida i arribada des del mateix passeig, diferents distàncies segons les seves edats i medalles per tothom. Per acabar, hi haurà un esmorzar saludable a base de fruita, fruits secs i llet d'ametlles.