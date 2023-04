La Pobla de Mafumet necessitarà un miracle si vol assolir el 'play-off'

L'últim empat deixa el filial grana a sis punts a falta de dos partits

Actualitzada 11/04/2023 a les 20:21

La Pobla de Mafumet d'Adolfo Baines es troba virtualment fora del play-off després de l'empat a dos contra la Rapitenca del passat diumenge. El filial grana encara té opcions matemàtiques d'assolir la promoció, però necessitarà més que un miracle. Actualment, els pobletans es troben en vuitena posició amb 40 punts i el play-off d'ascens el marca el San Cristóbal de Terrassa amb 46.Els grana es troben a sis punts de distància a falta de dos partits. La cinquena posició és l'única assolible i, per aconseguir-ho, la Pobla haurà de guanyar els dos partits que li queden: aquest cap de setmana contra el Sants i la setmana que ve contra, precisament, el San Cristóbal. A més, els condicionants no acaben aquí. Els grana necessiten que l'equip de Terrassa no puntuï. A més, en el duel directe, han de guanyar per una diferència de més de 2 gols per assolir l'average. Addicionalment, el Girona B i el Castelldefels, amb 41 punts, no han de sumar més de 4 dels 6 punts possibles.Davant la impossibilitat que indiquen els números, els pobletans tenen una segona meta marcada per Baines: superar el rècord que es va assolir l'any passat. La darrera temporada el filial grana va acabar setè amb 44 punts, així que, si volen superar aquest repte, han d'evitar perdre en el que resta de temporada. Pel que fa a la Rapitenca, el conjunt ebrenc es troba a un punt de la salvació i no depenen d'ells mateixos. A banda de buscar una victòria contra el Peralada i el Castelldefels, hauran de buscar la punxada del Vilafranca o del Badalona.