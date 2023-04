Dani Vidal recupera tots els efectius i buscarà solucionar la manca de gol

Pablo Fernández i Marc Álvarez van tornar a jugar contra el Sabadell i reforcen la davantera del Nàstic

Actualitzada 11/04/2023 a les 19:51

El Nàstic de Tarragona va recuperar contra el Sabadell les dues últimes peces que faltaven del seu atac. Pablo Fernández i Marc Álvarez van jugar el dissabte els seus primers minuts després de recuperar-se de les seves respectives lesions. Pablo va jugar catorze minuts en els quals va destacar de nou pels seus duels amb els defenses.Pel que fa a Marc Álvarez, l'extrem va tenir temps de protagonitzar un contraatac que Guillermo no va saber definir. De cara al duel contra l'Osasuna Promesas d'aquest diumenge, Vidal comptarà amb totes les seves armes per primera vegada des que va agafar les regnes de l'equip.El gol és un problema reconegut pel tècnic tarragoní. Contra el Sabadell, l'equip va generar, però la definició va fallar. No ajuda a solucionar aquesta situació el fet que Dani Vidal no hagi disposat de tots els efectius fins ara. Quan va dirigir el seu primer partit, l'únic davanter disponible va ser Guillermo i, quan aquest es va lesionar, el Nàstic va haver de jugar contra el Barça Atlètic amb dos extrems reconvertits en davanters com són Marc Fernández i Marc Álvarez.Ara, Vidal pot fer i desfer com vulgui per trobar la fórmula del gol en el seu marcat 4-4-2. El darrer dissabte es va veure una de les possibles combinacions. Amb Lupu i Guillermo a la punta d'atac, Marc Fernández va deixar la seva posició de segon davanter per jugar en banda. Amb ell i Aarón Rey, el Nàstic va orbitar en el joc interior i les transicions. En aquest últim aspecte el conjunt grana guanya amb el retorn de Marc Álvarez. El torrenc té l'energia i la velocitat per obrir-se un espai entre defensors.D'altra banda, ara s'obre també la possibilitat d'un joc més directe. Amb el potencial retorn de Pablo a l'onze, el Nàstic guanya un home en el qual pivotar el seu atac. Al davanter asturià li agrada jugar d'esquena als defenses. És un especialista a l'hora de guanyar els duels directes i repartir el joc cap a alguna de les dues bandes.Aquest factor, sumat a la profunditat per les bandes que ofereix Robert Simón, podria ser un tàndem perfecte per formar un atac concentrat en els centres laterals. Això, sumat als recanvis com són Pochettino, Javi Bonilla i l'encara desaparegut Andy Escudero, Dani Vidal té les eines per solucionar un problema que ha dificultat acumular victòries en els últims partits.El diumenge a les 19.15 contra l'Osasuna Promesas, el Nàstic tindrà una nova oportunitat de mostrar que totes les armes estan disponibles i esmolades. El gol es necessita per equilibrar la consagrada fortalesa defensiva que ha mostrat l'equip.