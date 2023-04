El regatista del CN Cambrils, Joan Domingo, es proclama campió d'Espanya d'Optimist

El torneig va tenir lloc a l'Escala amb 158 participants

El regatista del Club Nàutic Cambrils, Joan Domingo, ha fet un excel·lent paper durant tot el Campeonato de España de Optimist, que s'ha celebrat al Club Nàutic l'Escala entre el 6 i el 9 d'abril. Domingo es situava ja segon a la general en la primera jornada disputant les tres proves previstes i amb vent de 12 nusos de mitjana. El regatista del CNCB es mantenia líder, tant divendres com dissabte, amb nou regates celebrades en total. Les series finals es completaven diumenge amb tres proves noves amb un vent del 110-120 d'entre vuit i 12 nusos, regates decisives per determinar el podi final de totes les categories.El regatista del Club Nàutic Cambrils Joan Domingo s'alçava finalment amb el trofeu de Campió d'España d'Optimist, seguit pel balear Hugo Rodríguez del Club Nàutic S'Arenal, Eduardo Reyes del Reial Club Nàutic de València, Mateo Carbonell del Club Náutico de Jávea i el també el regatista del Club Nàutic Cambrils Iker Múgica; que recollia el trofeu de 5è en la general. La Comunitat Valenciana ha estat la vencedora entre les comunitats participants.Joan Domingo s'ha fet aquest 2023 amb el Campionat d'Espanya, després d'aconseguir ja el subcampionat al 2022. La seva excel·lent actuació es suma al gran moment general de la secció esportiva del Club Nàutic Cambrils, que està assolint magnífics resultats a les competicions en les quals participa.158 regatistes de tot Espanya han participat al Campeonato de España de Optimist. Domingo hi ha participat amb la selecció catalana, en la qual també hi havia els seus companys d'equip Miguel Garcia, Marcel Martí, Iker Múgica i Àlvar Vila. El Campeonato de España de Optimist ha estat organitzat pel Club Nàutic l'Escala per delegació de la Real Federación Española de Vela.