El CV Sant Pere i Sant Pau ja coneix el seu grup de la fase d'ascens

Els cooperativistes s'enfrontaran contra un primer de grup i un segon classificat

Actualitzada 10/04/2023 a les 16:52

El CV Sant Pere i Sant Pau ja sap amb qui haurà de competir per assolir l'ascens de categoria del 20 al 23 d'abril a Castelló de la Plana. La Real Federación Española de Voleibol ha confirmat aquest dilluns que els cooperativistes es troben en el grup B i s'enfrontaran contra el Cisneros Alter, líder del grup A de la fase regular i el CV Almendralejo Extremadura, el segon classificat del grup B.D'altra banda, l'altre grup està compost de l'Illa Grau, líder del grup C, el Club Vigo Voleibol, segon classificat del grup A de la fase regular i el Volei Villena Petrer, líder del grup B en la fase regular. D'aquesta manera, els cooperativistes aconsegueixen posicionar-se en un grup on només hi ha un cap de cartell, però aquest és el més perillós de tots. El Cisneros Alter és l'actual guanyador de la Copa Príncipe, competició que va superar per 3-0 en la final contra el Villena Petrer.Els dos grups disputaran una lliga a una volta per a conformar la classificació que definiran les semifinals de la tarda del dissabte. Els dos primers classificats del grup de tres equips passaran a la següent fase i només els guanyadors d'aquesta semifinal aconseguiran l'ascens a Superlliga 1. La gran final del diumenge i amb la plaça d'ascens a Superlliga Masculina assegurada. La final del diumenge servirà per a conèixer el nom del campió de la Superlliga Masculina 2.