El CB Salou cau contra l'Hospitalet i consuma la tragèdia del descens

Els de Jesús Muñiz finalitzen la seva estrena a LEB Plata amb 7 victòries i 19 derrotes

Actualitzada 10/04/2023 a les 19:36

El CB Salou de Jesús Muñiz va consumar el darrer dissabte la tragèdia del descens. Amb la derrota contra el CB l'Hospitalet per 79-62, els salouencs finalitzen la seva estrena a LEB Plata amb 7 victòries i 19 derrotes.La categoria és exigent per a tots els equips que la disputen. L'exigència és màxima i aquesta s'ha vist reflectida durant tota la temporada amb cinc o sis equips en la lluita pel descens. El CB Salou no ha tingut el debut més senzill a la categoria. La temporada ja va començar tocada pel temporal. Després de la pluja per Santa Tecla, el Pavelló del Milà es va quedar amb el parquet inservible i els salouencs van haver de buscar-se la vida per entrenar en diversos pavellons i començar la temporada com a visitant. Posteriorment, la plaga de lesions entre els seus jugadors claus van marcar el segon tram de temporada. Els salouencs van lluitar per reforçar la plantilla en els moments de necessitat amb Jabs Newby i Dejan Ilincic quan Sisco Moreno i Dejan Bjelic van haver d'abandonar l'equip, però no van trobar la fórmula de la regularitat.Els de Jesús Muñiz tornaran a Lliga EBA amb el CBT i el CB Valls amb l'objectiu clar de tornar a LEB Plata.