El Nàstic es corona a la Nova Creu Alta (0-1)

Els grana van aprofitar el gol en pròpia de Carrión en un partit igualat que van acabar patint fins al final

Actualitzada 08/04/2023 a les 20:05

El Nàstic de Dani Vidal es va coronar a la Nova Creu Alta amb una important victòria contra el Sabadell per 0-1. Els grana van aprofitar el gol en pròpia de Carrión en una jugada d'estratègia per emportar-se un partit vital per allunyar-se del descens. Els grana van tenir les opcions per matar el partit, però no van transformar els contraatacs i van patir fins al final per retrobar-se amb la victòria.El Nàstic de Tarragona va començar el partit amb mossegada. El Sabadell es mostrava erràtic en les passades i els grana ho van aprofitar. Durant els primers deu minuts, la pilota no va passar del mig del camp. El Nàstic s'aproximava a l'àrea rival, però no aconseguia un remat directe. La priemra la va tenir Marc Fernández. En aquest partit Vidal el va situar d'extrem dret, però tot i això va rematar al segon pal, però el seu xut tímid va sortir fora.Poc a poc, el Sabadell va despertar. Gualda va avisar amb un remat des de la frontal de l'àrea, però el xut va sortir fora per mil·límetres. Poc després, Alberto Fernández va tenir l'opció d'avançar el conjunt arlequinat de falta directa. L'àrbitre la va xiular a la frontal de l'àrea, i Manu García va volar per aturar-la.El conjunt arlequinat també destacava en les transicions. La defensa de cinc jugadors es convertia després en un atac de cinc homes que sortien com una bala cada vegada que tenien opció per córrer, però el Nàstic s'afanyava per aturar-ho tot. La més clara del Sabadell va venir de córner. La centrada la va rematar primer Corbalán al primer pal i, després, Pau Víctor en el segon, tots dos sense marca. Malgrat això, el Nàstic va aguantar i va recuperar la presència en el partit.El duel es va igualar i el Nàstic va aconseguir una falta a uns metres de la frontal. S'obria la porta a una jugada d'estratègia i el Nàstic la va executar. Nil Jiménez va elevar l'esfèric amb un toc suau cap al segon pal on era Guillermo. Aquest va centrar amb un xut ras cap a l'àrea petita on estava Quintanilla, però el defensa grana no la va arribar a rematar perquè Carrión, en un intent per refusar-la, la va colar dins de la porteria.El partit continuava igualat, però el Sabadell continuava mostrant-se erràtic en la sortida de pilota. Aarón Rey ho va aprofitar i, després de robar-li l'esfèric a un defensor, va fer una centrada-xut que, malgrat que no tenia potència, es va enverinar, ningú la va refusar i va marxar sortint amb perill. Rey jugava contra el seu exequip i la injecció de motivació extra es va notar.El partit va marxar al descans amb victòria del Nàstic per la mínima, però més enllà de les ocasions, la igualtat era màxima en el terreny de joc.A l'inici del segon temps, el Sabadell va sortir a buscar l'empat a la desesperada i això es va traduir en un partit obert i un festival de transicions. La primera la va tenir Pau Víctor. El davanter del Sabadell, en un fora de joc que l'àrbitre no va veure, es va plantar sol contra Manu García i va fallar la definició. El Nàstic va reaccionar gairebé a l'instant i va tancar en defensa el conjunt local. Poc després, el contraatac va ser grana. Marc Fernández liderava el setè de cavalleria i li seguien Aarón Rey i Guillermo. Fernández es va colar dins de l'àrea i va decidir xutar ell mateix. Ortolá es va estirar i va aturar el que podria haver sigut el segon del Nàstic.En aquest partit mogut amb curses cap a les dues àrees, Dani Vidal va fer debutar al defensor pobletà Boaz Hallebeek i va mostrar el seu caràcter. El Sabadell continuava insistint, però el Nàstic es tancava en defensa i, tot i que el Sabadell trobava forats, no aconseguia bons remats.Amb el Sabadell concentrat a l'atac, el Nàstic obtenia els contraatacs per matar el partit, però no els completava. El més clar el va tenir Guillermo. Marc Álvarez troba la centrada a la frontal de l'àrea. Allà estava Guillermo que, tot sol, va fallar el control i va malbaratar el que podria haver sigut el gol de la tranquil·litat.Calma va haver-hi poca fins al final. Tocava patir i una de les notes positives va ser el retorn de Pablo.El Nàstic començava a fer el seu partit de sempre, aguantant fins al final. Finalment, després de cinc minuts d'afegit, l'àrbitre va xiular i els nervis es van transformar en èxtasi.