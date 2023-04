Dani Vidal: «Toca gaudir d'una victòria que ens treu el gust amarg de l'anterior partit»

El tècnic grana va assenyalar que «l'equip està creixent defensivament»

Actualitzada 08/04/2023 a les 22:10

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, va sortir més que content després de la suada victòria per la mínima contra el Sabadell. Vidal va destacar que «sabíem que veníem a un partit complicat, ells eren un equip que els hi agrada tenir les pilotes per dins i són desequilibrats en les transicions». El tarragoní va afegir que «a la primera part ens ha costat identificar les seves armes i ens hem concentrat més en defensar que atacar, però ens hem trobat el gol a pilota aturada en una acció que Quintanilla estava llest pel remat». Vidal va assenyalar que «a la segona part hem tingut ocasions per matar el partit amb dues transicions clares, però no les hem sabut finalitzar».Amb aquesta victòria el Nàstic suma el seu tercer partit consecutiu deixant la porteria a zero. Vidal ha volgut destacar que «l'equip està creixent defensivament i, al final, podem dir que hi ha bones sensacions. Tercer partit amb la porteria a zero, et generen poc i nosaltres també generem. Ho comparem amb un mes i mig enrere i hem crescut molt en intensitat i en ocasions».Tot i la victòria, el tècnic va assenyalar que «ara toca gaudir de la victòria. Aquesta ens treu el gust amarg del partit de la setmana passada. Ara no hem de sortir del guió i, quan quedin dos o tres partits, ja mirarem a què podem aspirar».