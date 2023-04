Aarón Rey: «Quan trepitgi la gespa em vindran molts records, però només vull guanyar»

Rey va arribar al Nàstic aquest mercat d'hivern com un dels fitxatges estrella i és que l'any passat va ser la peça clau de l'atac arlequinat

Actualitzada 06/04/2023 a les 19:20

El duel d'aquest dissabte contra el Sabadell serà un enfrontament molt especial per Aarón Rey. L'extrem gallec del Nàstic tornarà a la Nova Creu Alta, l'estadi que, l'any passat, va ser la seva casa. Rey va arribar al conjunt grana aquest mercat d'hivern com un dels fitxatges estrella i és que l'any passat va ser la peça clau de l'atac arlequinat.«Quan trepitgi la gespa de l'estadi em vindran multitud de records, però ara mateix em concentro només en el Nàstic i en guanyar el partit», va destacar Aarón Rey en roda de premsa. Després de l'empat a zero contra la Nucía, Rey va assenyalar que «les sensacions van ser dolentes, perquè sabem que a casa no podem perdre punts. Ara, encarem amb il·lusió el partit contra el Sabadell perquè no se'ns pot escapar cap punt més si podem mirar a dalt». El partit a la Nova Creu Alta es preveu d'alta intensitat.El gallec va subratllar que «en el tram final de temporada tots els equips es juguen alguna cosa. Els dos tenim l'exigència de guanyar per les nostres aspiracions, així que serà un partit molt complicat en el qual ells es juguen la vida». El Sabadell va guanyar l'anada, però Rey va confessar que «no mirem l'ni els punts. Dintre del vestuari sabem que no tenim sostre i treballem al màxim cada dia».