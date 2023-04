Madrid i València guanyen el Minibàsquet al Palau d'Esports

Tarragona va acollir les grans finals a l'Anella Mediterrània

Actualitzada 06/04/2023 a les 09:14

El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Tarragona va tancar ahir amb èxit el Campionat d'Espanya de Minibàsquet organitzat per la Federación Española de Baloncesto. La Comunitat de Madrid va guanyar el campionat femení per 72-80 contra Andalusia. Les madrilenyes van dominar durant tot el partit contra una selecció andalusa que acumulava l'esforç del torneig. Júlia Niebla va destacar en el combinat madrileny amb 12 punts. El podi el va completar la Comunitat Valenciana després de derrotar al País Basc en el duel entre el tercer i el quart classificat.D'altra banda, en la categoria masculina la Comunitat Valenciana es va emportar l'or després de superar Catalunya per 84-80 en un partit d'alta igualtat. La selecció catalana va buscar la remuntada a l'últim quart, però els valencians van saber conservar l'avantatge. En aquest cas, les Illes Canàries van pujar al tercer calaix. Ambdues finals van omplir d'emoció i de bon ambient el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona i van posar la cirereta en el pastís d'una competició que va aplegar més de 700 participants entre el pavelló tarragoní i el Pavelló Salou Centre.El torneig de referència entre de jugadors fins a dotze anys va aplegar també les cares conegudes d'aquest esport tarragoní. El president del CB Salou, Santi Benito, el president del CB Valls, Magí Mallorquí i la presidenta del CBT, Núria Grados, no es van perdre l'esdeveniment i es van reunir amb el president de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa.