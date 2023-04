La rider de Tarragona Núria Castán sobreviu a una allau de 250 metres de longitud

Castán va estar deu minuts sota la neu, mentre es dirigia a l'start point de la tercera final del FWT Challenger

Actualitzada 06/04/2023 a les 16:11

Núria Castán, rider de l'equip internacional de Head Snowboards, ha sobreviscut a una allau després de quedar atrapada mentre ella i una altra rider del circuit es dirigien al start point de la competició que es disputaria ahir dimarts 4 d'abril al matí a Verbier, Suïssa.Una allau de 250 metres de longitud es va endur la Núria i una altra rider mentre es dirigien al punt de sortida de la competició, però van aconseguir rescatar-les a temps. La Núria es va veure completament enterrada sota la neu durant deu minuts abans de ser rescatada sense lesions greus. L'altra rider no va quedar enterrada, però sí que va patir lesions físiques una mica més greus.«Tinc molta sort de poder dir que he sobreviscut a una allau de 250 metres de longitud i a aquests intensos 10 minuts soterrada de cap per avall. Resulta difícil de creure tot el que ha passat i que físicament només hagi resultat amb un cop al colze, dolor muscular i dos dits congelats, ja que vaig perdre els guants durant els fets. Gràcies a l'equip de seguretat i, sobretot, a les riders que estaven al voltant que van actuar ràpidament i de manera molt eficaç que em van poder rescatar a temps. Aquesta desagradable experiència sempre ha estat una de les meves pors més grans, i finalment s'he convertit en realitat, no ho desitjo a ningú i espero que no torni a passar. Toca processar-ho tot i apreciar aquesta sort de tenir una segona vida. Tornar a néixer». comenta Castán.Núria, que s'ha anat formant pel que fa a la seguretat i els coneixements de muntanya durant anys, és la primera vegada que es veu enterrada per una allau. La seguretat a la muntanya és molt important, fins i tot si hi ha una organització darrere amb guies de muntanya analitzant cada aspecte de la seguretat a la muntanya per a la competició, sempre hi pot haver risc i cal anar sempre preparats i ben equipats per si passa, com en aquesta ocasió.«Anar ben equipat i informar-se sobre les condicions climàtiques i de la neu és crucial, com també saber com actuar en una situació de rescat, però també crec que el més important per practicar aquest esport és anar acompanyat de persones a qui els puguis confiar la teva vida, que saps que faran tot el possible per rescatar-te, i convertir-te tu mateix en una d'aquelles persones per als teus companys», afegeix Núria.La competició es va suspendre i ha quedat reprogramada per disputar-se avui a Nendaz, Suïssa. No obstant això, Núria ha decidit no competir perquè encara està en shock i no es troba en condicions per a fer-ho. D'aquesta manera, Castán diu adeu a l'espectacular temporada que portava. Ara, aprofitarà aquests dies per descansar, processar el que ha passat i recuperar la seva confiança per tornar més forta l'any que ve i intentar-ho de nou.