La Pobla de Mafumet i la Rapitenca es juguen el futur en un derbi clau

Els dos equips necessiten la victòria

Actualitzada 06/04/2023 a les 14:55

Aquest cap de setmana la Pobla de Mafumet i la Rapitenca s'enfrontaran en un derbi clau per les aspiracions dels dos equips. Només queden tres jornades pel final de la temporada a Tercera Federació i els dos equips necessiten la victòria. La Pobla de Mafumet d'Adolfo Baines es va complicar la seva opció de jugar elamb la derrota contra el Peralada de la darrera jornada.Malgrat això, el filial del Nàstic es troba a sis punts del San Cristóbal, l'equip que marca la zona d'ascens i encara tenen opcions. Els pobletans necessiten guanyar aquest partit per arribar a l'última jornada amb possibilitats. Aquest últim partit, precisament, serà al Municipal de la Pobla de Mafumet contra el San Cristóbal.D'altra banda, la Rapitenca busca desesperadament la salvació. Els de Juan Carlos Ríos es troben en posicions de descens, però només són a un punt de la permanència. Els ebrencs arriben amb una bona dinàmica de resultats. Els dos últims partits a casa els han guanyat i el darrer a domicili va acabar amb empat.Aquesta bona ratxa de resultats, la Rapitenca ha mostrat que el somni de la permanència és més que possible de complir-lo. El darrer derbi entre els dos equips va acabar amb victòria pobletana per 0-2, però des d'aquell partit els dos equips s'han transformat completament.Les armes del filial del Nàstic: Joan Torrents, Albert Querol i Santi Guzmán tornaran a estar disponibles per buscar una victòria que els permeti seguir a la lluita. El derbi tarragoní tindrà lloc aquest diumenge a les 12 hores al Municipal de la Pobla de Mafumet.