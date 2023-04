Imperium Gaming s'obre pas en els 'e-Sports' amb segell tarragoní

Es troba entre els millors equips de l'escena amateur i està a un pas d'ascendir a 'Segona Divisió'

Actualitzada 05/04/2023 a les 21:25

El sector dels esports electrònics està de moda. Després de l'entrada en escena d'equips com el FC Barcelona i KOI, el club de l'influencer Ibai Llanos i el futbolista Gerard Piqué, la competició de videojocs és un èxit a les xarxes. En aquesta situació, quatre tarragonins van decidir el novembre transformar la seva afició pel videojoc Valorant en un equip competitiu de segell tarragoní amb un objectiu clar: ascendir fins a la màxima categoria d'Espanya.



Jordi Casals, Marc Prats, Adrià Olmos i Álvaro Román van fundar Imperium Gaming i, en qüestió de mesos s'han plantat entre els cinc millors equips de l'escena amateur i que té opcions d'ascendir enguany a la Liga Radiante, la 'Segona Divisió' d'aquest esport electrònic. La presència de Tarragona a l'equip era innegociable: «Nosaltres som tarragonins de tota la vida i, per això, vam decidir que el nom seria Imperium, inspirats per la Tàrraco romana. A més, a les mànigues de la samarreta lluïm la bandera», va destacar un dels fundadors de l'equip, Marc Prats.Ara mateix, l'equip consta de deu persones involucrades. L'equip de cinc jugadors, un analista i un psicòleg esportiu liderats per l'entrenador Enrique Quimey, van triomfar el darrer cap de setmana proclamant-se campions de la Lliga Llop a Lleida. Ara, el punt de mira de l'equip és aconseguir guanyar el torneig de Granada el 23 d'abril per aconseguir els punts necessaris per participar en eld'ascens la 'Segona Divisió'.El club competeix en el Circuito Tormenta, l'escena amateur del videojoc d'acció en primera persona Valorant. Durant els tres mesos que dura una temporada, si un club vol ascendir ha de participar en el màxim de tornejos possibles perquè, depenent de la posició en cadascun d'aquests, obté uns punts que s'acumulen al rànquing general. L'equip que més puntuació té, aconseguirà optar a l'ascens.«Hi ha alguns tornejos en línia i d'altres presencials. En aquest cas, nosaltres cobrim les despeses de reunir a tots els jugadors, que viuen a Madrid, Màlaga, Canàries i un a Bèlgica», va destacar Jordi Casals, un dels fundadors.El camí des de la creació fins ara ha estat breu, però difícil. «Nosaltres ens impliquem molt amb l'equip i, a banda, tenim la nostra feina», va assenyalar Casals. A més, va afegir que «a mesura que pugem categories, l'organització del circuit obliga a professionalitzar cada vegada més el club i, per això estem en un creixement constant».De moment, d'entre els 210 equips del circuit amateur, Imperium Gaming s'ha col·locat en el top 10. Els quatre tarragonins tenen l'objectiu de propulsar l'equip tarragoní cap a la primera línia del sector. El primer pas és guanyar lade Granada el pròxim 23 d'abril.