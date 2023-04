Els tornejos Mare Nostrum de futbol i bàsquet tornen a Reus aquesta Setmana Santa

Les competicions, per les que passaran més de 11.500 persones, es disputaran en els diferents equipaments esportius de la ciutat

Actualitzada 06/04/2023 a les 11:08

La ciutat de Reus acull de nou aquest cap de setmana el torneig Mare Nostrum Cup de futbol i el torneig Mare Nostrum de bàsquet, dos dels tornejos més importants en nombre d'esportistes i pernoctacions dels que es realitzen a les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.El Mare Nostrum de bàsquet arriba enguany a la 13a edició amb la novetat que s'han programat dos tornejos degut a la gran demanda d'equips que volen participar. Per una banda el XIII MNBASKET qure tindrà lloc del 3 al 5 d'abril i comptarà amb 192 equips participants; i el I PLUS BASKET del 6 al 9 d'abril amb 86 equips participants.En total seran 278 equips de bàsquet amb més de 4000 persones vingudes de diferents zones de l'Estat (Catalunya, Madrid, Euskadi, Aragó i València). El Mare Nostrum és converteix un any més amb el torneig més important de l'Estat, on la Costa Daurada serà la capital de bàsquet per Setmana Santa. Les competicions esportives es disputaran a Reus a les pistes del Pavelló Olímpic Municipal i als polilleugers Ciutat de Reus, Cèlia Artiga, Alberich i Casas i Joan Rebull.Pel que fa al Mare Nostrum Cup de futbol, aquest es consolida entre els torneigs de futbol més importants de l'estat, tindrà lloc del 6 al 19 d'abril, i comptarà amb 390 equips i 7.500 participants. A Reus, es jugarà als camps municipals de la Pastoreta, Reddis, a l'annex de l'Estadi Municipal, al camp del Districte V i al Mas Iglesias.