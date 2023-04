Dani Vidal: «La clau està en continuar amb la línia ascendent que porta l'equip»

El tècnic grana ha confirmat que Pol Domingo no entrarà en la convocatòria i que esperarà fins a darrera hora a Pedro del Campo

Actualitzada 06/04/2023 a les 17:59

L'entrenador del Nàstic de Tarragona, Dani Vidal, ha manifestat, en la roda de premsa prèvia al duel de lliga davant el Sabadell, que tindrà lloc aquest dissabte a les 19.15 hores, que serà «un partit important, una altra vegada. Anem a un camp complicat, contra un rival difícil, però hem de continuar en la línia ascendent en la qual va l'equip. Si seguim d'aquesta manera, estarem molt a prop d'emportar-nos els tres punts».Respecte al seu rival, el tècnic grana ha indicat que «és un equip que, en els primers metres, no assumeix riscos, però quan arriba a la zona de creació, proposa un joc associatiu, sense oblidar-se de la creativitat, per la naturalesa dels jugadors que tenen. Pau Víctor o Moha, per exemple, són futbolistes anàrquics, que els hi agrada l'espai i que són verticals».Per últim, sobre la clau per guanyar al Sabadell, Dani Vidal ha exposat que «si fem una mirada enrere al partit de la primera volta, les primeres ocasions les vam tenir nosaltres. El que marca el rumb d'un partit són les àrees. Nosaltres hem d'anar allà a ser protagonistes, però adaptant-nos a la direcció que pot agafar el partit. Cal confiar en l'equip, que està creixent».