Cristian Herrera, l'arma del Sabadell que el Nàstic haurà d'intentar aturar

El Nàstic de Tarragona té una nova cita important aquest dissabte per allunyar-se d'una vegada per totes de les places de descens. Els grana hauran de coronar la Nova Creu Alta, guanyant el Sabadell a les 19.15 hores. Un partit que, en cas de perdre'l, podria posar els grana fins a dos punts de l'abisme si els resultats es donen. El temple arlequinat sempre ha estat una visita complicada per al Nàstic i si Dani Vidal vol emportar-se els tres punts, haurà de preparar-se per aturar l'arma local: el golejador Cristian Herrera.Durant el mercat d'hivern més d'un equip de Primera Federació va reforçar-se amb fitxatges de nivell i el Sabadell va encertar completament. Cristian Herrera va canviar l'Intercity pel conjunt arlequinat i, en aquesta maniobra, ha trobat el seu millor rendiment. L'extrem català ha marcat sis gols en els nou partits que ha disputat sota les ordres de Miki Lladó.De fet, sempre que ha vist porta, el Sabadell ha puntuat. Herrera és un extrem que destaca especialment per ser perillós en les segones jugades. Quan rep la pilota a la frontal de l'àrea, durant els darrers partits, se l'ha vist marcar tant des de la distància com ser capaç de driblar la seva marca per rematar dins de l'àrea.La seva parella habitual és Moha Keita. La connexió d'Herrera i el davanter ha donat més d'una alegria al conjunt arlequinat, perquè la velocitat i la capacitat de generar espais de Keita li ha ofert les oportunitats que Herrera necessita per brillar.Malgrat la potència golejadora de l'extrem, el Sabadell arriba al duel després de quatre jornades consecutives sense guanyar. L'últim partit al seu estadi va acabar amb victòria del Barça Atlètic en el derbi barceloní. Aquella mateixa setmana també va ser la del darrer triomf local, perquè el Sabadell es va imposar per 2-0 contra l'UD Logroñés en els 42 minuts que s'havien de disputar després que el duel de la jornada 25 es cancel·lés per les condicions meteorològiques.En la seva visita a la Nova Creu Alta, el Nàstic es retrobarà amb Guillem Molina. El central vallenc va estar a l'òrbita grana per reforçar la defensa, però va decidir quedar-se a Sabadell on forma la tripleta de centrals amb César Morgado i Pau Resta.El Sabadell ha estat coquetejant amb el descens durant tota la temporada i aquesta situació, de veure's amb l'aigua al coll, segons va destacar Miki Lladó en la roda de premsa prèvia al duel de dissabte, «és un avantatge, perquè arrosseguem moltes jornades estant al límit. Aquesta situació pot sorprendre a més d'un equip d'aquí a final de temporada, però a nosaltres no».L'últim enfrontament entre els dos equips va acabar amb victòria arlequinada en un partit en el qual l'àrbitre va anul·lar un gol legal al Nàstic i no va voler veure un penal clar. A més, les últimes visites grana a la Nova Creu Alta han estat infructuoses. El Sabadell va guanyar els dos darrers duels per 2-0.El Nàstic es presentarà al duel amb les baixes de Pol Domingo i Marc Álvarez. Pel que fa a Pedro del Campo i Pablo Fernández, continuaran com a dubte fins a l'últim moment.