Núria Gil es corona en el campionat de Catalunya de Trail

Actualitzada 05/04/2023 a les 13:10

L'atleta reusenca Núria Gil es va coronar el darrer cap de setmana en el Campionat de Catalunya de Trail celebrat a Sant Julià de Cerdanyola per la Federació Catalana d'Atletisme. Gil va realitzar una cursa de muntanya espectacular que li va valer per guanyar per quarta vegada consecutiva aquest campionat.La reusenca va recórrer els 25 quilòmetres amb 1.300 metres de desnivell de la prova amb una marca de 2h27'55''. Aquest és el segon torneig que guanya enguany, el darrer mes de febrer va ser campiona d'Espanya de pujada vertical a Múrcia.El següent objectiu de Núria Gil és participar en el Mundial d'Innsbruck, a Àustria, que tindrà lloc aquest mes de juny. Gràcies als seus grans resultats, la reusenca té una plaça per competir per la victòria.