Marc Montalvo, peça imprescindible del centre del camp del Nàstic

És el migcampista que més ha jugat

Actualitzada 05/04/2023 a les 07:36

Quan el Nàstic va decidir pujar al primer equip a Marc Montalvo sabia que tenia entre les seves mans un jugador amb un gran talent. Amb el pas de les jornades, el de Riudoms ha demostrat en el seu primer any que no només és una perla, sinó que és la millor peça grana al mig del camp. El jugador del planter grana és el que més minuts ha acumulat al mig del camp amb un total de 1.841 i, contra la Nucía, va demostrar de nou perquè els mereix.



Montalvo exerceix un control tècnic al mig del camp. És la primera línia de defensa del Nàstic i, durant els partits, se'l pot veure més d'una vegada frenant les accions del rival amb subtilesa. A més, també és una peça fonamental a l'hora de repartir el joc. Durant el primer tram de la temporada, fins i tot, es va establir entre els dos centrals per protagonitzar la sortida de la pilota. El riudomenc, simplement, no té rival a la seva posició. Pedro del Campo va ser el referent al mig del camp l'any passat, però aquesta temporada les múltiples lesions l'han allunyat del seu nivell i es dubte de cara aquest cap de setmana. Per la seva banda, Ander Gorostidi es va estrenar amb Vidal contra la Nucía, però, una vegada més, no va aprofitar l'oportunitat per reivindicar-se i Eric Montes Arce ha estat l'aposta del tècnic tarragoní per acompanyar a Montalvo.El jugador del planter grana només va perdre la condició de referent durant l'etapa d'Iñaki Alonso. El basc va apostar per la veterania, un moviment que li va passar factura a l'equip. De cara aquest dissabte, Vidal tornarà a buscar parella de ball de Montalvo entre Montes Arce i Gorostidi, perquè, per mèrits, només una causa d'orde major pot treure el riudomenc de l'onze inicial del tècnic tarragoní.