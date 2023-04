L'exnastiquer Bruno Saltor s'estrena com entrenador interí del Chelsea

Saltor va néixer al Masnou, però va créixer a Móra d'Ebre i ha substituït a Graham Potter

Actualitzada 05/04/2023 a les 12:16

L'exnastiquer Bruno Saltor va debutar aquest dimarts a la banqueta del Chelsea com a entrenador interí. El tècnic d'esperit ebrenc va substituir a Graham Potter quan aquest va ser acomiadat i es va fer càrrec del Chelsea en el duel contra el Liverpool, que va acabar amb empat a zero. Saltor va entrar a formar part del cos tècnic de Potter procedent del Brighton anglès i, ara, s'ha convertit en el tercer entrenador del club anglès aquesta temporada, malgrat que es té previst que el seu pas sigui momentani mentre que el Chelsea busca un nou entrenador.Saltor és del Masnou, però va créixer entre Flix i Mora d'Ebre, passant per les categories inferiors de l'equip del municipi de la Ribera d'Ebre abans de fitxar pel futbol base de l'Espanyol. A més, també va defensar la samarreta del Nàstic la temporada 2001-2002, en la qual va jugar 181 minuts repartits en cinc partits.