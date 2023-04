L'exjugador del Barça Isaac Cuenca visita el campus de l'Escola «Tecnifica't» a Constantí

Cuenca ha compartit la seva experiència amb els nens del Campus

Actualitzada 05/04/2023 a les 19:01

El reusenc Isaac Cuenca, exjugador d'equips com el FC Barcelona, l'Ajax Amsterdam o el Granada CF, ha visitat aquest dimarts als joves futbolistes de l'Escola de Tecnificació de futbol «Tecnifica't», que estan participant en el Campus de Setmana Santa al Camp de Futbol Municipal La Coma de Constantí. El reusenc ha volgut compartir la seva experiència i les seves vivències en el món del futbol professional.Aquest any el Campus de Setmana Santa, que ha arribat a la seva cinquena edició, compta amb la participació d'una seixantena de nens i nenes. El Campus «Tecnifica't» està organitzat per l'Escola de Tecnificació «Tecnifica't», amb la col·laboració del Centre d'Esports Constantí i l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de Constantí.Isaac Cuenca no és el primer jugador professional que visita l'escola de tecnificació de futbol Tecnifica't a Constantí. En anys anteriors, passaven pel municipal La Coma l'excapità del Nàstic, Xavi Molina, l'exjugador del Barça, Ramon Maria Calderé; i Jaume Jardí, jugador del Racing Club de Ferrol.Tecnifica't és una Escola de Tecnificació de futbol amb anys d'experiència, estudi i formació en el futbol base. Des de l'any 2018 realitza els seus entrenaments setmanals al Camp de Futbol Municipal La Coma fruit d'un conveni de col·laboració amb el Centre d'Esports Constantí, mitjançant el qual s'ofereix als joves futbolistes, d'entre sis i dotze anys, la possibilitat de desenvolupar entrenaments que els permeten adquirir coneixements i habilitats corresponents a les etapes formatives inicials del futbol.