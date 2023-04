El CB Salou: matar o morir aquest dissabte per seguir a LEB Plata

Els de Jesús Muñiz hauran de condemnar el CB l'Hospitalet al descens si volen jugar el 'play-out'

04/04/2023

El CB Salou es juga la permanència a la categoria contra el CB l'Hospitalet aquest dissabte a les 20.00. Els de Jesús Muñiz hauran guanyar el conjunt barceloní per tenir una oportunitat més de conservar la LEB Plata de cara a la següent temporada. Amb la derrota per 74-90 contra el Fiwi Palma del darrer diumenge, els salouencs es van condemnar a buscar la salvació en un partit en el qual hi ha tres variables. Si el CB Alginet perd el seu partit, tant l'Hospitalet com el CB Salou es trobaran en posicions de play-out passi el que passi. En cas que guanyi contra un rival que no es juga res, només serveix guanyar.



El CB Salou ha viscut múltiples circumnstàncies en la seva estrena a LEB Plata, com una primera etapa sense poder jugar a casa, episodis de lesions i partits que s'escapen de les mans en els últims segons. Tot això, segons menciona el tècnic blau Jesús Muñiz «no té cap importància». L'entrenador va assenyalar que «no ens hem de centrar ni en el passat, ni en el que pot passar, ni en altres partits. Només mirem el nostre. Plantegem el duel amb la il·lusió d'obtenir el premi delno amb el pensament d'evitar el descens».En un partit d'aquesta transcendència, la clau, segons Muñiz, és gestionar les emocions: «L'Hospitalet tindrà l'ajuda de la seva afició així que nosaltres hem d'evitar els nervis i concentrar-nos en les fortaleses que hem mostrat durant l'any».Pel que fa al joc, el tècnic blau espera «un partit en el qual la defensa serà molt important. Haurem de controlar el rebot i evitar generar situacions fàcils d'encistellar del rival». En aquest sentit, Muñiz assenyala el principal perill de Grant Lozoya i Gerard Sevillano, els dos màxims anotadors de l'Hospitalet. Aquest últim va ser el botxí del partit d'anada. Llavors, el CB Salou, va perdre per 59-69 en un duel que es va jugar al Pavelló del Serrallo i Sevillano va anotar 20 punts. Ha plogut molt des d'aquell partit. Jesús Muñiz assenyala que se'n pot extreure poc perquè «nosaltres teníem un estil de joc diferent amb Dejan Bjelic i l'Hospitalet no tenia a Lozoya. El partit d'aquest dissabte no tindrà res a veure i el factor emocional serà clau».El tècnic blau vaticina un partit llarg en el qual es veuran fases defensives que, amb el pas dels minuts, es trencaran perquè un dels dos equips es desesperarà a l'atac per guanyar el partit. «L'Hospitalet és un equip que s'assembla molt a nosaltres pel que fa a la seva trajectòria durant la temporada, han competit contra tots i els ha faltat el premi de la victòria en molts d'aquests», va cloure Muñiz.El CB Salou ha viscut una estrena a LEB Plata en la qual ha viscut tantes coses que «es podria escriure un llibre» destaca Muñiz. Amb tot, ha demostrat que no volen que la seva història a la competició sigui efímera i el dissabte buscaran una victòria que els doni una oportunitat més per salvar-se.