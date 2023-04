Carla Plana, or a la Copa d'Europa amb la selecció espanyola

La jove patinadora es va estrenar amb la selecció

Actualitzada 05/04/2023 a les 18:08

La jove patinadora grana Carla Plana, es va estrenar amb la selecció espanyola amb una medalla d'or a la Copa d'Europa de Gijón. La tarragonina es va estrenar amb la selecció per la porta gran i fa una declaració d'intencions per participar en l'Europeu que tindrà lloc al juliol.La tarragonina va dominar en les dues curses de fons, aconseguint la 2a posició als 5000 eliminació i la 3a als 5000 punts, que li van donar la medalla d'or juvenil en la modalitat fons a la Copa d'Europa celebrada aquest passat cap de setmana a Gijón. A més, amb el combinat nacional també va competir en les proves de velocitat de 200 metres, 500 m esprint i 1000 m.Per la seva banda, Paula Espín va competir-hi representant a la Federació Catalana d'Esports d'hivern, fent molt bon paper i quedant primera als 1000 m línia i 3a als 5000 eliminació. La roller infantil va completar la competició a les curses de 200 m, 500 m i 3000 punts.La pròxima parada per les dues esportistes grana és la clàssica competició Tres Pistes, que es disputarà aquest cap de setmana a França.