Salou acull avui les semifinals de l'estatal de Minibàsquet

La capital de la Costa Daurada és seu de les semifinals del 35è Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Minibàsquet

Actualitzada 04/04/2023 a les 17:14

El millor minibàsquet femení i masculí s'ha pogut gaudir aquests dies a les instal·lacions esportives de Salou, el Pavelló de Ponent i el Pavelló Salou Centre, així com també a les de Tarragona, amb una afluència destacada de públic i amb accés a les retransmissions a través d'streaming.Un campionat organitzat per la Federación Española de Baloncesto (FEB) i la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), que enguany celebren el seu centenari, i que han escollit la Costa Daurada per disputar aquest important torneig. Hi han pres part 38 seleccions autonòmiques i prop de 600 participants, d'entre 11 i 12 anys; en total, amb familiars i acompanyants, unes 3.500 persones.

Els partits que se celebren avui són: Andalusia - Comunitat Valenciana (femení) (13.30 h); País Basc - Comunitat de Madrid (femení) (15.30 h); Comunitat Valenciana - Canarias (masculí) (17.30 h); i Catalunya - Comunitat de Madrid (masculí) (19.30 h). Les finals es jugaran demà a Tarragona. L'entrada és gratuïta.