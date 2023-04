El Nàstic troba a faltar Pablo Fernández, el seu referent a l'atac

El davanter va patir una lesió contra l'Eldense i encara no ha pogut debutar amb Dani Vidal

Nova marea grana a Sabadell

El Nàstic de Dani Vidal va firmar el dissabte el tercer partit sense marcar de la seva etapa. Malgrat això, l'entrenador va voler enviar un missatge de tranquil·litat subratllant que «em preocuparia si no generéssim ocasions, però hem tingut dos pals i múltiples centres laterals. La qualitat la tenim i els gols arribaran». Més enllà de l'encert, destaca l'absència de Pablo Fernández. L'asturià és la referència de l'equip entre els dos centrals rivals i la seva absència està afectant el joc grana.El davanter no ha començat l'any amb bon peu. Primer es va perdre el mes de gener per sanció i una lesió fibril·lar a l'abductor l'ha apartat dels terrenys de joc des del febrer. La setmana passada va entrar en la convocatòria, però, després de més d'un mes desaparegut, el tècnic grana no va voler forçar la seva entrada.L'aportació als gols del Nàstic de Pablo és limitada: només ha marcat dos a lliga i dos a copa. Malgrat això, el que aporta l'asturià és més essencial que el gol. El davanter és la referència que necessita l'equip perquè habilita tot el joc ofensiu.Quan el Nàstic no troba la manera de trencar línies amb joc associatiu, sempre avança amb una pilotada cap a Pablo i, el davanter, que destaca per la seva lluita constant, s'encarrega de baixar l'esfèric i dirigir la jugada cap a una de les bandes. A banda del control de zona, també habilita el segon punta oferint-li espais quan arrossega els centrals i, a més, és un reforç de pressió al mig del camp.El Nàstic no ha trobat un jugador que pugui aportar les seves capacitats. Lupu i Marc Fernández destaquen pel seu remat, però en partits com el de la Nucía no van poder brillar sense una figura que foradés la defensa rival per ells. Guillermo és el pitxitxi grana, però la seva presència s'ha diluït amb Vidal. El davanter basc ha perdut el gol i, en els últims partits, s'ha mostrat desconnectat sobre la gespa de les jugades dels seus companys.El Nàstic prepara el desplaçament de cara al partit del dissabte a les 19.15 contra el Sabadell. Els nastiquers que vulguin anar a la Nova Creu Alta ho podran fer a un preu de 17 euros. Aquest cost inclou l'entrada i el desplaçament en autocar. Els interessats podran obtenir la seva entrada en les oficines del Nou Estadi fins al dijous.