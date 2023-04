'Open Catalunya Costa Daurada', la regularitat serà protagonista en el Rally Costa Daurada Legend Reus 2023

Es disputarà el 9 i 10 de juny amb base logística en el Tecnoparc de Fira Reus

Actualitzada 03/04/2023 a les 12:13

El Rally Costa Daurada Legend Reus 2023, prova que se celebrarà els dies 9 i 10 de juny i serà puntuable per als campionats d'Espanya i de Catalunya de Ral·lis Històrics, tant en les modalitats de Velocitat com de Regularitat, presenta un nou al·licient que, sens dubte, potenciarà la participació de més equips.Escuderia Baix Camp, entitat organitzadora del ral·li, ha arribat a un acord amb el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) per crear un «Open» destinat als participants de Regularitat. El «1r Open Regularitat Catalunya – Costa Daurada» té com a finalitat estimular la participació d'equips tant en el 7è Rally Catalunya Històric (14-15 d'abril) com en el Rally Costa Daurada Legend Reus (9-10 de juny).Pel simple fet de participar en l'apartat de regularitat de totes dues proves, sempre en la mateixa categoria (Regularitat o Regularitat Sport), i d'haver expressat la voluntat de puntuar per a l'Open, els equips sumaran punts per a la classificació final de cada categoria (20 al 1r fins a 2 punts per al 10è, i 1 punt per a la resta de classificats), als quals se sumaran els que obtinguin en els anomenats Power Stage, un tram que en cada etapa de cadascun dels dos ral·lis atorgarà punts extra als 5 millors classificats.A més dels trofeus corresponents al final de l'Open per a pilot i copilot, els tres primers classificats de cada categoria rebran premis en metàl·lic destinats a cobrir total o parcialment les inscripcions de les edicions 2024 d'aquests dos ral·lis.Els trams en els quals es disputen les dues proves són unànimement considerats com molt tècnics per lluitar a la dècima i formen part d'una zona privilegiada per a la conducció de clàssics. La gran concentració i saber fer necessaris per destacar en aquesta modalitat es veuen facilitats en ambdós ral·lis pel fet de disputar-se en carreteres tancades al trànsit, la qual cosa potencia la seguretat i el gaudi dels participants.En haver estat designat aquesta temporada com a puntuable per al Campionat d'Espanya de Ral·lis de Vehicles Històrics (CERVH), a més de continuar sent-ho per al campionat català, tant en Velocitat com en Regularitat i Regularitat Sport, la prova comptarà amb els millors equips del moment. Després d'haver-se disputat el Rally Costa Brava, el calendari espanyol segueix ara amb els ral·lis Extremadura Histórico (14-15 d'abril) i Asturias Histórico (12-13 de maig), per la qual cosa els diferents apartats arribaran a Reus molt animats.La prova de l'Escuderia Baix Camp serà la quarta de les set que puntuaran per al Campionat d'Espanya de Vehicles Històrics, en les seves categories de Velocitat Pre81, Pre90, pre2000 i Clàssic, així com de Regularitat i Regularitat Sport per a automòbils Pre90. Quant al Campionat de Catalunya, el Rally Costa Daurada Legend Reus serà la cinquena de les sis que enguany componen el calendari d'aquesta modalitat, reservada a vehicles homologats amb anterioritat a l'any 1993.Prop de 40 pilots formen part de la llista de participants registrats en el CERVH. La major part d'ells seran a Reus, als quals s'hi sumaran els que únicament participen en el campionat català i els nombrosos equips que, fent-ho només en proves aïllades, ja han manifestat el seu interès d'estar presents en un dels millors ral·lis del moment: el Rally Costa Daurada Legend Reus.A més del suport de la ciutat de Reus, la prova compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i del Grup Oliva Motor (concessionari BMW – Mini).