Núria Castán, a un pas de la classificació al Freeride World Tour

La 'rider' d'Almoster va guanyar la segona aturada del FWT Qualifier a Àustria

Actualitzada 03/04/2023 a les 18:43

Núria Castán, la rider d'Almoster de l'equip internacional de Head Snowboards, competirà aquest dimarts la tercera i última final del FWT Challenger a Verbier, Suïssa. La d'Almoster arriba en bona dinàmica després de la victòria en la segona competició del FWTQ a Àustria. Aquest últim triomf deixa a Castán en segona posició del rànquing general del FWT Challenger amb un total de 3.500 punts.La rider catalana té una gran oportunitat per acabar la temporada amb l'èxit més gran possible, obtenint el seu retorn a la màxima competició del Freeride mundial, el Freeride World Tour 2024. Aquesta temporada ha aconseguit resultats espectaculars, obtenint tres victòries en competicions de quatre estrelles i essent la única rider que ha assolit aquest mèrit. «Estic molt contenta amb els resultats aconseguits durant la temporada i els del Challenger fins al moment, que em situen en segona posició del rànquing. Ara només queda un pas i necessito donar-ho tot. L'objectiu és intentar tornar a assolir la primera posició per tenir opcions de classificar-me, però abans de res, vull donar el millor de mi i completar una línia que la pugui gaudir. La cara de la montanya serà la mateixa que la del Freeride World Tour, i això em dona ganes extra per competir, ja que serà la primera vegada que baixi el Bec de Roses. Espero que les condicions de la neu siguin favorables i puguem gaudir de l'última competició de la temporada», comenta Castán sobre com enfoca la competició a Verbier.El seu retorn a l'elit mundial de l'snowboard no serà fàcil. Castán s'ha vist completament afectada pel canvi de sistema de competició de les finals del Challenger. Si el marcador no s'hagués reiniciat, ja estaria matemàticament classificada pel Freeride World Tour 2024. Actualment, el rànquing del FWT Challenger està liderat per la rider francesa Anna Martínez, amb 4.400 punts. Castán necessita tornar a guanyar a Verbier i esperar que Martínez no assoleixi la segona posició per assegurar així la seva plaça de cara al Freeride World Tour 2024.