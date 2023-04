El torneig ITF World Tennis Tour del Reus Monterols comença el quadre principal amb 32 jugadors

Vuit jugadors es classificaran de cara a la següent ronda

Actualitzada 03/04/2023 a les 18:38

Demà dimarts 4 d'abril es disputaran 8 partits dels quals 8 jugadors es classificaran al quadre principal del torneig internacional ITF World Tennis Tour Autolica Mercedes- Benz 2023 al Club Tennis Reus Monterols.A més, es començaran a jugar també partits del main draw del torneig on tres dels trenta-dos jugadors es troben per sota del rànquing 300 del món.El Jordi Garcia Mestre, format a l'escola base del Monterols i jugador de torneigs d'aquest calibre des de fa dos anys, jugarà també al quadre principal del torneig.Avui ha sigut una jornada esplèndida amb una temperatura ideal per la pràctica del tennis i tot apunta a que així serà els propers dies.Pel que fa als dobles, demà dimarts es jugarà la primera ronda amb 8 partits a disputar.