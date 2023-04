El Nàstic prepara una nova marea grana a Sabadell

El preu de l'entrada i l'autocar és de 17 euros

Actualitzada 03/04/2023 a les 13:52

L'entitat grana organitza un nou viatge per a que tots els aficionats del Nàstic que ho desitgin a la Nova Creu Alta per un cost de 17 euros.



Tots els nastiquers que formin part de la Marea Grana a Sabadell ho podran fer a partir de 10 euros (entrada). Mentre que el preu de desplaçament en autocar i entrada és de 17 euros.Les entrades estaran a la venda aquesta tarda, a partir de les 16 hores, a les oficines del Nou Estadi Costa Daurada i la promoció estarà vigent fins dijous a les 19 h. Per adquirir l'entrada i/o inscripció a l'autocar és imprescindible facilitar les dades personals (nom, cognoms i DNI).Després de l'acord entre l'entitat grana i l'arlequinada, a principi de temporada, els preus de les entrades individuals, per franges d'edat, són els següents: -0-7 anys: gratuït (no cal entrada)-8-17 anys: 5 €-A partir de 18 anys: 10 eurosEn els preus no s'inclou l'autocar, que té un preu de 7 euros en les tres franges estipulades, ja que també està l'opció de desplaçar-se amb els mitjans propis.



El duel es disputarà aquest dissabte, 8 d'abril, a partir de les 19.15 hores. La sortida es realitzarà a les 16.30 h, des de l'Avinguda Catalunya (Camp de Mart); i a les 16.45 hores, des de les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada. La tornada s'efectuarà un cop finalitzi el partit.



L'horari de les oficines del Nou Estadi Costa Daurada per aquesta setmana és de dilluns a dijous de 9 a 13.30 i de 16 a 19 hores. Les entrades corresponen a la zona destinada a l'afició visitant de la Nova Creu Alta i l'entitat grana es reserva el dret de modificar i/o anular les condicions facilitades.