El jugador d'hoquei, Jaume Gisbert, escollir millor esportista jesusenc de l'any

El municipi ebrenc també va premiar al pilot de Moto 2, Jeremy Alcoba

Actualitzada 03/04/2023 a les 18:24

El porter d'hoquei patins Jaume Gisbert Cervera, jugador del Recam Làser Caldes, va endur-se el guardó com a Millor Esportista Jesusenc de l'any durant la gala dels Premis de l'Esport Jesusenc celebrada en el marc de la VIII Setmana de l'Activitat Física i la Salut. Gisbert, que no va poder recollir personalment el premi a l'estar concentrat amb el seu equip, va completar una magnífica temporada a la primera divisió estatal, tenint un paper destacat en partits de la Copa del Rei i en competicions europees.Durant la gala, esportistes de totes les edats i practicants d'una variada representació de modalitats, van rebre el seu guardó pel treball i èxits assolits durant la temporada 2021/2022. Pel que fa als reconeixements es va premiar a Luis Miguel Queral Jovaní, participant en el ral.li solidari Panda Raid, a l'equip del Club Pàdel Jesússport «Germans Callejón» per l'ascens de categoria, a l'equip de futbol amateur del CF Jesús Catalònia per l'ascens a segona catalana, i al pilot de Moto 2 Jeremy Alcoba Ferrer per aconseguir la Triumph Triple Trophy. En l'apartat de premis a la constància i dedicació vers l'esport, es va fer un reconeixement a Primitivo Conesa Barreda pels seus setze anys al capdavant del Club Cicloturista Jesús.La gala dels premis fou l'acte de cloenda de més d'una cinquantena d'activitats programades al voltant de l'esport i la salut de la mà d'entitats i centres educatius de Jesús.