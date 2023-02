«Tenim plena confiança que aconseguirem l'ascens»

El basc ha agafat un paper protagonista al mig del camp amb el nou sistema d'Iñaki Alonso

— Com valora la seva evolució en el Nàstic?

— L'inici va ser molt dur. La veritat és que vaig arribar després de no jugar masses minuts la temporada passada, així que la meva arrencada amb Raül Agné no va ser l'esperada. Potser no estava en el meu millor moment i, a vegades, per molt que treballes, no aconsegueixes la millora. Ha requerit molt de temps poder trobar el nivell que volia.

— L'inici no va ser l'esperat en general.

— Vaig anar de menys a més. A vegades, quan l'equip no està bé, a nivell individual també costa. Ara mateix hem de pensar en el dia a dia. La realitat és que estem en una situació molt bona anímicament i mentalment i la idea és seguir per aquest camí.

— Quan l'àrbitre va xiular el final, vau celebrar la victòria contra l'Intercity tots plegats, mostrant unitat. Va ser una alliberació?

— Mai ha faltat la unitat. Quan treballes dur en el dia a dia i no aconsegueixes els resultats, afecta l'ànim de l'equip. Per aquest motiu, la victòria va ser crucial per començar la segona volta amb quatre de sis punts aconseguits. Fora de casa, amb un rival dur i un terreny de joc en unes condicions complicades, tot això suma i ens reforça haver guanyat una final de les divuit que ens queden. Afrontem els partits d'aquesta manera.

— Contra l'SD Logroñés, l'equip es va veure més apagat sobre el camp.

— Van ser moments difícils. Nosaltres sabem que som els primers culpables perquè som els que juguem. Acomiadar un entrenador mai és agradable. Amb tot, vam aconseguir ser sòlids en defensa i treballem per continuar millorant.

— Va afectar l'equip?

— Va ser dur, però el que importa és el dia a dia i, sobretot, els resultats. No vam perdre el nord amb Agné i, amb Iñaki Alonso, estem centrats a donar el cent per cent amb ambició i convicció.

— Nou tècnic i nou sistema, com s'està adaptant?

— Ens adaptem el més ràpid possible i crec que ho estem aconseguint. Estem còmodes sobre el camp i això es veu reflectit en els resultats.

— És una posició en la qual s'exigeix molta regularitat.

— Els partits requereixen defensar i atacar, hem d'estar preparats per a tot. Personalment, em sento més còmode atacant. M'agrada trencar línies i trepitjar l'àrea rival, això és el que ens exigeix el míster. D'altra banda, també s'ha de saber patir en defensa. Això es va veure contra l'Intercity. Vam patir, però vam gaudir patint i, per això, el resultat no és una casualitat, vam fer mèrits i vam tancar la victòria.

— El següent partit és contra el Bilbao Athletic, és essencial guanyar la primera victòria a casa del 2023?

— L'equip té molta confiança. Segona volta, nou cicle i portem quatre de sis punts. Tenim moltes ganes de guanyar a l'estadi perquè fa temps que no ho aconseguim. Soc molt optimista perquè sé que estem més que capacitats per allargar la ratxa.

— A la segona volta cada partit compta, com ha dit anteriorment, cada partit és una final.

— Anem de menys a més. Del partit contra l'SD Logroñés al de l'Intercity, vam fer un salt de qualitat tant ofensivament com defensivament. Estem assimilant els conceptes del míster i els plasmem a la gespa.

— S'aconseguirà l'ascens?

— Tenim plena confiança. L'equip creu i és el que compta. L'ambició i la il·lusió és el nostre motor. Ho aconseguirem.