Obertes les inscripcions per al 7è Rally Catalunya Històric

Se celebrarà els dies 14 i 15 d'abril i el centre neuràlgic estarà al passeig Marítim de Salou

Actualitzada 02/02/2023 a les 12:15

El RACC organitzarà els pròxims dies 14 i 15 d'abril a Salou la setena edició del Rally Catalunya Històric, prova de regularitat per a vehicles clàssics que es disputa en carretera tancada. Aquest dijous s'ha obert el termini per a cursar les inscripcions de la prova a través de www.rallycatalunyahistoric.com En aquesta edició la prova tindrà uns 150 km de regularitat controlada del total de 500 km de què constarà el ral·li. Com en anys anteriors, l'itinerari selectiu estarà dissenyat per 10 dels trams més emblemàtics on habitualment es disputa la cursa de velocitat per a cotxes de competició moderns.Com és habitual, el 7è Rally Catalunya Històric situarà la seva base esportiva en el passeig Marítim Jaume I de Salou i convocarà tres modalitats de participació: Legend (exhibició), Regularitat (55 km/h) i Regularitat Sport (70 km/h).Per a completar el cap de setmana, per al dissabte dia 15 es convocarà una trobada de vehicles clàssics oberta a qualsevol aficionat. Els participants, després de concentrar-se al parc i sortir des del mateix podi que els equips del ral·li, faran un recorregut no competitiu i realitzaran un dels trams.El Rally Catalunya Històric va néixer el 2017 amb la voluntat de consolidar-se com una prova emblemàtica i amb personalitat pròpia. En aquests sis anys consecutius, els millors especialistes de la regularitat amb automòbils clàssics s'han donat cita a la prova del RACC. Els últims guanyadors han estat Josep Maria Bardolet – Carles Jiménez (Seat 124 Especial 2000, 1978) en Regularitat, i Ramon Dalmau – Antoni Moragas (BMW 325i, 1988) en Regularitat Sport.