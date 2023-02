Sense més reforços: el Nàstic confia l'ascens als 22 jugadors actuals

Els grana no incorporen cap sub23 i tanquen el mercat d'hivern amb l'únic fitxatge de Marc Fernández

Actualitzada 31/01/2023 a les 20:30

El Nàstic de Tarragona va abaixar ahir la persiana sense cap nova operació. Els grana tenen una fitxa de jugador sub 23 disponible, però des de la direcció esportiva es tenia clar que no s'havia de reforçar sense criteri. D'aquesta manera, l'entitat grana va decidir tancar el mercat d'hivern amb l'única incorporació de Marc Fernández a finals de desembre.

Un dels punts calents que es podia haver reforçat era la defensa. La incògnita que va fer motivar aquesta decisió era la de la lesió de Marc Trilles. La seva absència s'està allargant molt més del desitjat i, actualment, les peces que han de servir de substituts dels dos centrals grana són Pol Domingo i Eric Montes Arce. El problema és que, ara mateix, són titulars indiscutibles en les seves posicions de lateral dret i migcampista defensiu respectivament, així que alinear-los de central trastocaria encara més l'onze. De la recuperació de Trilles, depèn que el Nàstic es penedeixi, o no, de no haver reforçat aquesta posició.

La situació canvia completament a la part ofensiva. Amb el recent canvi d'esquema que s'ha aplicat a l'equip, hi ha demarcacions on s'han quedat amb un overbooking de jugadors.

Pel que fa a la davantera, l'absència de Pablo per sanció durant tot el gener i la mala sort amb les lesions que té Lupu, la punta d'atac va quedar-se sense recanvis. Guillermo era l'únic davanter pur i Marc Fernández l'acompanyava com a segon punta, complint la seva funció de jugador polivalent a l'atac. Amb la tornada del davanter asturià a les convocatòries i una possible recuperació de Lupu, aquesta posició quedaria més que coberta. De fet, es crearia el dubte de veure com afectaria les bandes a l'hora de col·locar un jugador que s'està mostrant com a diferencial com és Marc Fernández.

Els jugadors de banda s'han convertit en un maldecap. En el sistema d'un mig del camp sense extrems nats a l'onze, jugadors com Robert Simón, Javi Bonilla, Marc Álvarez, Andy Escudero i Maurizio Pochettino s'han de repartir els minuts des de la banqueta. Els que s'han vist clarament damnificats han sigut els tres últims. Marc Álvarez i Andy Escudero van jugar 14 i 8 minuts, respectivament, contra l'SD Logroñés mentre que a Maurizio Pochettino fa cinc partits que no se'l veu sobre la gespa. Un cop acabat el mercat de fitxatges, els jugadors no tenen més alternativa que guanyar-se la presència amb la samarreta grana.

Sigui per manca d'oportunitats o per condicions econòmiques, el Nàstic va abaixar la persiana sense sorpreses i va apostar perquè aquests 22 guerrers, sota les ordres d'Iñaki Alonso, puguin acabar la temporada assolint l'objectiu de l'ascens.