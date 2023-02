Reus i Calafell reprenen la lliga amb la intenció de no allunyar-se de la part alta

Juguen els partits ajornats per la Champions

Actualitzada 31/01/2023 a les 20:34

El Reus Deportiu i el CP Calafell recuperaran avui els partits ajornats per la seva participació en la Champions League. Després de competir entre els millors d'Europa, tant roig-i-negres com verd-i-blancs no poden fallar si no volen allunyar-se de les primeres posicions a l'OK Lliga. Es preveu un calendari complicat pels dos equips que hauran de combinar cada dues setmanes la lliga amb la seva participació en la Champions League. El Reus Deportiu visitarà la pista del CH Caldes a les 21.00 hores. Una victòria dels de Jordi Garcia provocaria que tornessin a la tercera posició, a l'ombra del Barça Hoquei i el Deportivo Liceo. Els roig-i-negres es troben en un bon estat de forma, sumant la victòria contra el Saint Omer del darrer dijous a la WSE Champions League, estan en una ratxa de sis victòries consecutives. Aquesta situació és completament oposada a la del seu rival, el CH Caldes, que no guanya des de fa sis partits.

D'altra banda, el CP Calafell de Ferran López buscarà recuperar-se de la derrota contra el Benfica portuguès per 5-3. Els calafellencs van competir contra un dels rivals més poderosos d'Europa a la seva pista, però van acabar caient. Avui a les 20.00 hores tornen al pavelló Joan Ortoll per enfrontar-se al Lleida Llista en un partit que, històricament, promet alta igualtat i, sobretot, gols. L'última vegada que es van creuar els dos equips, el partit va acabar amb un 6-7 favorable als verds. El Calafell és l'equip més despenjat dels quatre primers així que no es permetran cap nova errada que posi encara més distància entre ells i el quart classificat, que actualment és el Reus Deportiu.