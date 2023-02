El Reus Deportiu ensopega contra un CH Caldes combatiu (4-4)

Joan Salvat va ser l'heroi que va evitar la derrota

El Reus Deportiu va ensopegar contra el Caldes en un partit que va començar de cara, però que l'esperit combatiu del conjunt local va marcar la diferència. Joan Salvat va aconseguir segellar el 4-4 final i evitar així caure de la tercera posició. Els roig-i-negres van començar el partit amb intensitat i amb un sistema ferri en defensa. Això es va notar als tres minuts de partit quan Marc Julià va interceptar una passada en atac del Caldes i, tot solet, es va plantar davant del porter per marcar el primer gol del partit. Tot imndicava que seria un partit plàcid pels de Jordi Garcia, però el conjunt local va despertar i va frenar l'empenta reusenca a base de faltes i solidesa defensiva. A poc a poc, el Caldes voltava amb més perill la porteria de Càndid Ballart fins que, en una jugada plena de rebots i aturades, Marc González va marcar el gol de l'empat. El partit es va tornar frenètic al final de la primera meitat. Marc Julià va tenir la seva opció de falta directa. L'especialista roig-i-negre va veure com el Caldes canviava el porter per aturar-li l'u contra u, però, tot i aquestes mesures, Julià, amb dos tocs subtils, va marcar l'1-2. Amb tot, això no va acabar aquí. El CH Caldes va colpejar quan més mal fa. A tres segons del final, Gurri va marcar un golàs per empatar amb un xut des del mig del camp.



La segona meitat va ser un intercanvi de cops constant. Joan Salvat va tornar a posar el Reus per davant, però els locals van donar-li la volta a la truita per posar el 4-3. Els minuts passaven i el Reus estava totalment bloquejat i amb un Sergi Aragonès absent. Llavors, Joan Salvat va aparèixer per marcar l'empat a minuts del final i salvar un punt de Caldes de Montbui.