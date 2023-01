La victòria contra l'Intercity deixa veure brots verds al Nàstic d'Iñaki Alonso

Els grana van tornar a guanyar després d'un mes en un partit que va corregir errors de l'anterior

Actualitzada 30/01/2023 a les 19:00

Iñaki Alonso va aconseguir la primera victòria a la banqueta del Nàstic en un partit en el qual el conjunt grana es va mostrar més efectiu que dominant. A vegades, perquè un equip comenci a funcionar no es necessita res més que una victòria, al marge de com s'hagi aconseguit.

La petjada d'un entrenador a una plantilla no s'efectua en una setmana d'entrenaments, perquè l'equip canviï les noves dinàmiques es necessita més temps. Malgrat això, el Nàstic va mostrar contra l'Intercity unes petites pinzellades del que Alonso demanava els seus jugadors. En la roda de premsa anterior al partit, el de Durango va remarcar la importància dels centres laterals i, en definitiva, posar més pilotes a l'àrea per generar ocasions. Contra l'Intercity, els dos gols van arribar per buscar les oportunitats des de la banda. En el primer, Guillermo va enviar la pilota al segon pal i, tot i no trobar rematador, el refús va caure als peus de Montes Arce perquè marqués el primer. Si no es posa l'esfèric en el punt crític, no es pot aconseguir un rebot o refús que després un jugador des de la segona línia pot aprofitar. El segon gol va ser més convencional, centre i remat, però aquest no va ser amb el cap, sinó allargant la cama.

D'altra banda, Iñaki Alonso també va remarcar el concepte de la solidaritat. El bloc defensiu l'ha d'efectuar tot l'equip i, en les seves paraules, «si un jugador no hi arriba, ha d'haver un company que corregeixi els seus errors». Aquesta va ser la tònica de gran part del partit. Com l'any passat, va tocar patir defensant fins al final del partit. Aquesta situació va venir marcada per una errada defensiva grana en la qual Etxaniz va guanyar l'esquena de Nil i Josema.

Encara hi ha feina per fer. Alonso va ser autocrític i va assenyalar els problemes provocats per no matar el partit amb un tercer gol. Amb tot, l'equip va fer un pas endavant i va corregir algunes de les mancances que el tècnic basc va assenyalar en el darrer partit. Aquesta projecció s'haurà de consolidar contra el Bilbao Athletic. De cara aquest partit, el tècnic podrà comptar de nou amb Pablo i, potser, amb alguna novetat més. Avui tanca el mercat de fitxatges d'hivern i es preveu que l'entitat abaixi la persiana sense nous moviments. Però, amb tot, fins que el rellotge no arribi a les sis, no es pot assegurar res.