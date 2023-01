El serbi es va perdre els duels del 2023 per motius burocràtics i no tornarà a l'equip

Actualitzada 31/01/2023 a les 12:21

El CB Salou i Dejan Bjelic separen els camins. El pivot serbi va arribar durant el mercat d'estiu per convertir-se en un jugador referent dins de la plantilla del conjunt de la Costa Daurada. Fins al moment, Bjelic va aconseguir una mitjana de 12,8 punts i 7,3 rebots en els tretze partits que ha disputat.Durant les vacances d'hivern, el serbi va marxar cap al seu país per passar els dies amb la seva família i no es va poder reincorporar a l'equip per problemes burocràtics. De fet, no s'ha pogut estrenar sota les ordres de Jesús Muñiz aquest 2023 i la seva situació estava encallada. Com a curiositat, el CB Salou va funcionar bé sense la seva peça d'altura a la pintura. Els de Muñiz han guanyat 3 dels 4 partits que han disputat enguany i ara es troben fora del descens.L'arribada de Jabs Newby com a reforç exterior va donar alternatives als de la Costa Daurada per cobrir l'absència del joc interior que ara només pot cobrir Ronnie Gundo. El mercat de fitxatges d'hivern es roman obert fins al 28 de febrer i no es descarta una nova incorporació per suplir la vacant.