El TGN Bàsquet presenta els seus equips en el Palau d'Esports de l'Anella

L'equip sènior femení va tancar la jornada disputant el primer partit oficial d'un equip de Tarragona al pavelló

Actualitzada 30/01/2023 a les 17:50

El TGN Bàsquet va viure la seva presentació d'equips del club de la temporada 2022-23 amb una gran festa de llum i color on el lila va predominar, per primera vegada, en un Palau d'Esports Catalunya amb més de 600 assistents a les grades.L'entrenador del Cadet femení B, Adrià Adam va ser el mestre de cerimònies i va ser l'encarregat de presentar cada plantilla, des de l'Escola del SACO; els jugadors i jugadores de P4 i finalitzant amb el Sènior A. En acabar, va arribar l'hora dels parlaments; encapçalats per l'alcalde de Tarragona Pau Ricomà que va destacar els 500 jugadors i jugadores repartits en 43 equips i la gran vocació a impulsar i fomentar el bàsquet femení a la ciutat de Tarragona.Després de l'acte de presentació, es va disputar el partit de Copa Catalunya del Sènior A del TGN Bàsquet contra l'AB Premià. Aquest duel va ser el primer partit oficial d'un equip de Tarragona en el Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània.Va ser un partit molt competit al llarg dels primers 30 minuts, però que va estar marcat per un parcial demolidor de 8 a 21 favorable al conjunt visitant que ha deixat sense opcions a l'equip tarragoní (50-64).