La UE Valls aprofita l'ensopegada del Reus i es corona com a nou líder

Els de l'Alt Camp van vèncer el Cambrils per 0-6

Actualitzada 30/01/2023 a les 19:08

La UE Valls de Manel Cazorla va destronar el Reus FC Reddis del lideratge de Primera Catalana. Els de la capital de l'Alt Camp van apallissar el Cambrils Unió per 0-6 i sumen la tercera victòria consecutiva.



D'altra banda, el Reus FC Reddis va empatar a casa del Martorell. Els de Marc Carrasco van salvar un punt d'un partit que el tècnic va definir com «el pitjor de la temporada, no hem donat el nivell d'un equip que intenta ser el millor». Malgrat tot, els reusencs van aconseguir igualar en dues ocasions els gols del Martorell i es van emportar un punt que els val l'empat per la primera posició.Valls i Reus tenen 33 punts, però els de l'Alt Camp són els líders per diferència de gols i, de moment, també tenen l'al seu favor amb la victòria en el primer duel directe de la primera volta. Aquests resultats compliquen més la situació a la classificació. El Santfeliuenc es queda com el tercer en discòrdia a tres punts dels equips tarragonins i la part baixa es queda en un estat crític.L'Ascó va perdre per 2-3 contra el Vilanova i això provoca que els ebrencs i el Cambrils Unió es quedin sols en la lluita per evitar la posició de descens