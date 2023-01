La Pobla de Mafumet venç i convenç contra el Vilassar (2-1)

Aleix Grabulosa va debutar amb la samarreta grana

Actualitzada 30/01/2023 a les 10:33

La Pobla de Mafumet va superar el Vilassar de Mar per 2-1 en un partit en el qual el marcador es va quedar curt. D'aquesta manera el filial grana va tallar una ratxa de cinc partits sense guanyar. El partit va començar amb la Pobla a l'atac. Nil Garrido va tenir la primera ocasió del partit amb un xut frontal que va acabar el córner.Els pobletans, de festa major, dominaven el partit, però va ser el Vilassar de Mar el primer a colpejar. Marc Fuster va marcar el 0-1 amb un xut creuat que va sorprendre Gerard Font. Els de Baines no van abaixar els braços i, poc després, amb un gol de Joan Torrens a centrada d'Hamza. La segona part va ser tot un assalt a la porteria rival per part del filial del Nàstic.Querol va marcar el 2-1 aprofitant un error del porter rival per segellar una victòria que podria haver acabat amb una diferència més àmplia.