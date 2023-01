Golf Costa Daurada guardonat, per partida doble, a la Diada del Pàdel de Tarragona

Els equips masculí i femení van rebre els guardons pel seu recorregut

Actualitzada 30/01/2023 a les 18:42

Els equips masculí i femení del Golf Costa Daurada han estat guardonats a la Diada del Pàdel de Tarragona pel seu recorregut la temporada passada. Les jugadores de l'Equip Femení A van ser campiones de Primera i els jugadors de l'Equip Masculí A van assolir el campionat del Grup B de Segona.El director de Pàdel, Tennis i DiR del Golf Costa Daurada, Xavi Pueyo, va destacar que «ha vist recompensada l'aposta per la competició i per una pràctica esportiva que no para de créixer». Pueyo també va assenyalar que aquest esport encara anirà a més quan el Club disposi de fins a 14 pistes panoràmiques.La Diada del Pàdel és una iniciativa de la Federació Catalana de Pàdel, un certamen que és tot un test per valorar la bona salut d'un esport que viu un moment dolç, com ho posa de manifest que la número dos mundial sigui la reusenca Ariana Sánchez, present a la vetllada.